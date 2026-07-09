Keskustan varapuheenjohtaja Siponen ihmettelee Purran toimintaa Garden-sotkussa: Kuittasi Helsinkiin 35 miljoonaa ja esitti perään muiden liikuntapaikkahankkeiden avustusten lopettamista
10.7.2026 13:56:24 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Siposen mukaan Purra ei ole edelleenkään vastannut kysymykseen siitä, mitä perussuomalaiset sai kehysriihen lehmänkaupoissa, jossa Gardenin-avustuksesta sovittiin.
Keskustan varapuheenjohtaja kansanedustaja Markku Siponen ihmettelee valtiovarainministeri Riikka Purran toimintaa Helsinki Garden -sotkussa.
- Purra kuittasi ilman valmistelua ja vaikutusarvioita valtiovarainministerinä 35 milj. euron tuen Helsinki Gardenille ja ehdotti muutaman kuukauden päästä liikuntapaikkarakentamisen avustusten lopettamista käytännössä koko maassa, Siponen ihmettelee.
Siponen viittaa Purran budjettiesitykseen elokuussa 2025, jossa liikuntapaikkarakentamisen määrärahat esitettiin käytännössä nollattavaksi.
- Joku saattaisi vetää tästä sellaisen johtopäätöksen, että kun halli Helsinkiin on avustettu, muista liikuntapaikoista ei ole niin väliksikään, Siponen päättelee.
Siposen mukaan Purra ei ole edelleenkään vastannut kysymykseen siitä, mitä perussuomalaiset sai kehysriihen lehmänkaupoissa, jossa Gardenin-avustuksesta sovittiin.
- Kansalaisilla on oikeus tietää myös muiden puolueiden ”kultamunat” kehysriihessä, Siponen peräänkuuluttaa.
Siponen korostaa, että Keskusta ei vastusta liikuntapaikkarakentamisen avustuksia, mutta päätökset täytyy olla valmisteltuja, avoimia ja tasapuolisia
- Helsinki Garden -sotkussa on toimittu täysin päinvastoin ja kokonaisuus on edelleen poikkeuksellisen hähmäinen. Vastuuta tästä ei tunnu ottavan kukaan, Siponen päättää.
Yhteyshenkilöt
Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
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