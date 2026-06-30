Matkustamohenkilökunta paljastaa: lentokoneen parhaat istuinpaikat
13.7.2026 07:00:00 EEST | Oy Tjäreborg Ab | Tiedote
Mitkä istuinpaikat lentokoneessa ovat parhaat – ja mitkä suosituimmat? Lomalentoyhtiö Sunclass Airlinesin matkustamohenkilökunta kertoo omat suosikkinsa, ja lentoyhtiön varausdata paljastaa, mitkä paikat matkustajat varaavat useimmiten.
Sunclass Airlines lennättää vuosittain noin 100 000 Tjäreborgin asiakasta etelän lämpöön, joten matkustamohenkilökunnalla on hyvä käsitys siitä, millaisia istumapaikkoja suomalaiset arvostavat – ja millä paikoilla matkustamohenkilökunta itse mieluiten matkustaa.
Kun lähtökohdaksi otetaan yleinen konetyyppi Airbus A321, jossa käytävän molemmin puolin on kolme istuinta, matkustamohenkilökunta on varsin yksimielistä. Parhaat istuinpaikat ovat 10B ja 10C.
Rivillä 10 on molemmin puolin vain kaksi istuinta kolmen sijaan, koska istuimet ovat hätäuloskäyntien kohdalla. Se luo enemmän tilan tuntua. Lisäksi tällä rivillä on hieman tavallista enemmän jalkatilaa.
Edessä olevalla rivillä on tavalliset kolme istuinta, joten rivillä 10 kahdella matkustajalla on käytössään kolme pöytätasoa. Lisätilaa riittää siis vaikkapa juomille ja välipaloille.
– Kannattaa kuitenkin huomioida, että exit-paikoilla lämpötila ei aina ole yhtä tasainen kuin muualla koneessa eikä tällä rivillä ole tavallista ikkunaa vaan pienempi ikkuna ovessa, muistuttaa Sebastian Lindholm, Cabin Base Supervisor, Sunclass Airlines.
Yleisesti ottaen Sunclass Airlinesin matkustamohenkilökunta suosittelee mieluiten istumapaikkoja lentokoneen etuosassa.
– Oma suositukseni on valita istumapaikka koneen etuosasta riveiltä 1–10. Etuosassa mahdollinen turbulenssi tuntuu yleensä lievempänä, mikä tekee matkasta monelle miellyttävämmän, sanoo Riku Ranta, purseri, Sunclass Airlines.
Tästä syystä takaosan hätäuloskäyntirivi 24 ei ole henkilökunnan keskuudessa yhtä suosittu kuin vastaava rivi 10, vaikka myös siellä on tavallista enemmän jalkatilaa.
Kyse on kuitenkin myös makuasiasta. Osa matkustajista suosii ikkunapaikkaa, koska siinä on enemmän tilan tuntua, eivätkä tarjoilukärryt tai wc-jonot häiritse. Osa taas istuu mieluummin käytäväpaikalla, mistä on helppo nousta jaloittelemaan.
Varausdata kertoo matkustajien suosikkipaikan
Lentoyhtiön varausdata kertoo, että kaikkein suosituin istuin on 1A. Myös matkustamohenkilökunnan suosittelemat 10B ja 10C kuuluvat eniten varattuihin paikkoihin.
Varausdatan perusteella laadittu istuinpaikkakartta osoittaa lisäksi yllättävän ilmiön: matkustajat suosivat lentokoneen oikean puolen istuimia.
Yhteyshenkilöt
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