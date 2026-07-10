Tutkimus: Löyly lisää saunan kuormittavuutta – kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa
13.7.2026 09:45:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Juuri julkaistu tutkimus osoittaa, että saunan ilmankosteus vaikuttaa merkittävästi elimistön kuormittumiseen lämpötilan lisäksi. Mitä kosteampi sauna on, sitä voimakkaammin syke ja kehon lämpötila nousevat.
Jyväskylän yliopisto ja Huippu-urheilun Instituutti KIHU toteuttivat saunatutkimuksen yhteistyössä Harvian kanssa. Aineiston keruuta rahoitti Toyota Motor Corporation.
Suomalainen sauna tunnetaan korkeista lämpötiloistaan, mutta uuden tutkimuksen mukaan myös löylyn synnyttämä kosteus vaikuttaa olennaisesti siihen, miten elimistö reagoi saunomiseen. Tutkimuksessa selvitettiin lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden vaikutuksia lämmönsäätelyn vasteisiin saunomisen aikana.
Tutkimuksessa 50 tervettä aikuista osallistui neljään saunakokeeseen, joissa mitattiin muun muassa sykettä ja kehon lämpötilaa sekä arvioitiin kuumuuden kokemusta.
Syke nousi keskimäärin yli 40 lyöntiä minuutissa
Saunominen aiheutti voimakkaan sydän- ja verenkiertoelimistön vasteen. Keskimääräinen syke nousi 79 lyönnistä minuutissa 121 lyöntiin minuutissa 10 minuutin saunomisen aikana.
Tulosten mukaan sekä lämpötila että ilmankosteus lisäsivät sykkeen nousua.
“Saunan ilmankosteus vaikuttaa itsenäisesti elimistön kuormittumiseen lämpötilan lisäksi. Vaikka lämpötila on edelleen merkittävin tekijä, myös löylyllä on selvä vaikutus sydämen sykkeeseen ja kehon lämpötilaan”, Iida Laatikainen-Raussi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo.
Kosteus vaikeuttaa kehon jäähtymistä
Korkea ilmankosteus estää hien tehokasta haihtumista iholta, jolloin kehon tärkein jäähdytysmekanismi heikkenee.
”Tämä lisää lämpökuormitusta ja pakottaa sydän- ja verenkiertoelimistön työskentelemään kovemmin kehon lämpötilan ylläpitämiseksi”, Laatikainen-Raussi sanoo.
Tulokset tukevat käsitystä siitä, että löylyn tuottama kosteus on keskeinen osa perinteisen suomalaisen saunan vaikutuksia.
Kehon lämpötila nousi maltillisesti
Osallistujien kehon ydinlämpötila nousi saunomisen aikana keskimäärin 37,4 asteesta 37,8 asteeseen. Nousu oli siis noin 0,4 astetta.
Myös ydinlämpötilan muutokset olivat yhteydessä sekä saunan lämpötilaan että ilmankosteuteen. Mitä kuumempi ja kosteampi sauna oli, sitä enemmän kehon sisälämpötila nousi.
Löylyjen merkitys on voitu aiemmin aliarvioida
Tutkijoiden mukaan löylyn merkitystä on voitu aiemmissa tutkimuksissa aliarvioida, koska kosteuden vaihteluita ei ole yleensä huomioitu riittävän tarkasti ja saunaolosuhteiden mittaaminen on voinut olla puutteellista.
“Tulevissa saunatutkimuksissa sekä käytännön saunomisessa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota kosteuteen ja saunaolosuhteiden tarkempaan tarkasteluun”, kommentoi Laatikainen-Raussi.
Lisätietoja:
Iida Laatikainen-Raussi
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
iida.e.m.laatikainen-raussi@jyu.fi, +358504346410
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Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
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