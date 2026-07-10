Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

10.7.2026 20:07:33 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 10.7.2026

Rakennuspalo keskisuuri, Haapaniementie, Viitasaari

Haapaniementiellä Viitasaarella on syttynyt rakennuspalo. Pelastustoiminta käynnissä. 

Lisätietoja: klo 21:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.7.2026 21:22:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 10.7 Viitasaaren Haapaniementien rakennuspaloon Haapaniementiellä syttyi tulipalo kaksikerroksisen asuinrakennuksen porrashuoneessa. Palo on sammutettu ja kohteessa jälkitoimet jatkuvat. Koko rakennus kärsi eriasteisia savuvahinkoja ja ainakin osa asunnoista ei ole tällä hetkellä asumiskelpoisia. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kohteeseen hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.7.2026 20:12:42 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 8.7.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri, Konnevesi, Takalantie Savusauna syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Omistajat yrittivät alkusammutusta tässä onnistumatta. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli savusauna palanut täysin ja palo levinnyt ympäröivään maastoon sekä puupinoihin. Maastoa paloi arviolta 4 aarin verran. Palokaasuille altistui 2 henkilöä ja ensihoito tarkastaa heidän voinnin. Palopaikka on niemen kärjessä ja tämä hidastaa pelastustoimintaa. Kohteeseen hälytetettiin yhteensä 14 yksikköä. Kohteessa jäi lopulta 7 pelastuksen yksikköä. Pelastuslaitos jatkaa jälkisammutustoimia kohteessa pitkälle iltaan.

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