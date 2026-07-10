Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 10.7 Viitasaaren Haapaniementien rakennuspaloon

Haapaniementiellä syttyi tulipalo kaksikerroksisen asuinrakennuksen porrashuoneessa. Palo on sammutettu ja kohteessa jälkitoimet jatkuvat. Koko rakennus kärsi eriasteisia savuvahinkoja ja ainakin osa asunnoista ei ole tällä hetkellä asumiskelpoisia. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kohteeseen hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.