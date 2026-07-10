Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 10.7.2026 21:22:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 10.7 Viitasaaren Haapaniementien rakennuspaloon Haapaniementiellä syttyi tulipalo kaksikerroksisen asuinrakennuksen porrashuoneessa. Palo on sammutettu ja kohteessa jälkitoimet jatkuvat. Koko rakennus kärsi eriasteisia savuvahinkoja ja ainakin osa asunnoista ei ole tällä hetkellä asumiskelpoisia. Henkilövahinkoja ei sattunut. Kohteeseen hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.