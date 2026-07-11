Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
11.7.2026 14:05:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.07.2026
Maastopalo; keskisuuri, Muikunlahdentie Viitasaari
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle maastopalotehtävälle Viitasaaren Muikunlahdentielle.
Kohteessa kasvihuone syttynyt palamaan purkutöiden yhteydessä. Palo rajautunut kasvihuoneeseen ja sen läheisyyteen. palo ei kerinnyt leviämään maastoon. Pelastuslaitos sammutti palon. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin neljä pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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