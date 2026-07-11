Milli-pelistä sunnuntaina miljoonan päävoitto Lahteen
13.7.2026 08:37:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Milli-pelin sunnuntain 12.7. arvonnasta löytyi yksi täysosumatulos.
Arvonnan oikea rivi on 10, 11, 13, 25, 32 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 40.
Voittaja, nettipelaaja Lahdesta, saa täysosumalla päävoiton miljoona euroa.
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