Veikkaus Oy

Milli-pelistä sunnuntaina miljoonan päävoitto Lahteen

13.7.2026 08:37:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Milli-pelin sunnuntain 12.7. arvonnasta löytyi yksi täysosumatulos.

Nurmikolla on puhelin, jossa avoinna Veikkauksen sovelluksessa Milli-peli
Milli arvotaan joka päivä ja pelin päävoitto on miljoona euroa Veikkaus/Mari Lehtisalo

Arvonnan oikea rivi on 10, 11, 13, 25, 32 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 40. 

Voittaja, nettipelaaja Lahdesta, saa täysosumalla päävoiton miljoona euroa.

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