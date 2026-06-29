Ilmarisen suhdanneindeksi: Taloudessa on kasvun merkkejä, mutta työmarkkinat seuraavat viiveellä

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksissä seurattavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä laski kesäkuussa -0,1 prosenttia (toukokuu -0,7 %) verrattuna vuodentakaiseen ajankohtaan.

– Vaikka suhdanneindeksi oli niukasti negatiivinen, monet talouden mittarit osoittavat kasvun käynnistyneen. Myös Tilastokeskuksen raportoima kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle neljään vuoteen, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.

Historiallisesti työllisyyden vahvistuminen edellyttää taustalleen talouskasvua.

– Tämänhetkiset luvut kertovat tilanteesta, jossa talous on jo kääntynyt, mutta työmarkkinat seuraavat perässä hitaammin. Tämä näkyy myös tarjolla olleissa kesätyöpaikoissa, joita on ollut selvästi edeltävää vuotta vähemmän.

Kertooko tulos rakenteellisesta muutoksesta?

Suhdanneindeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemisalalla (+1,3 %), asiantuntijapalveluissa (+0,4 %), teollisuudessa (+0,4 %), kuljetuksessa (+0,3 %) ja sosiaali- ja terveysalalla (+0,3 %). Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-3,2 %), rakentaminen (-1,1 %) ja viestintä ja tietotekniikka (-0,9 %).

– Kiinnostava kysymys on, kertovatko luvut pelkän suhdannekehityksen lisäksi myös rakenteellisesta muutoksesta. Jos kasvu syntyy ensivaiheessa korkean tuottavuuden toimialoilla, työllisyys voi elpyä tavallista hitaammin. Näistä luvuista ei voi vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta kehitystä kannattaa seurata tarkasti, Anssi Smedlund kommentoi.

Työntekijämäärä nousi lännessä sekä idässä ja laski etelässä

Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät olivat kesäkuussa kasvussa Länsi-Suomessa (+1,3 %) ja Itä-Suomessa (+0,2 %). Laskussa oli Etelä-Suomi (-0,6 %). Pohjois-Suomi pysyi samana (+0,0 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

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