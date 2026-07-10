Kesänvietto voi käydä kukkarolle: Majoitus, virvoitusjuomat ja etenkin naudanliha kallistuivat kesäkuussa
14.7.2026 08:02:50 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Jos kesän lempiasioihin kuuluvat matkailu, uudet perunat ja lihan grillaaminen, sesonki voi tänä vuonna koitua kalliimmaksi.
Kesäkuussa lomamökkien hinnat kallistuivat toukokuuhun verrattuna 10,5 % ja hotellihuoneiden 7,2 %, kun taas ulkomaan valmismatkojen hinnat nousivat kuukaudessa 8,1 %. Perunoiden ja lehtivihannesten kuten salaattien ja kaalien hinnat nousivat 17,2 % ja 8,8 %.
Kun taas verrataan viime vuoden kesäkuuhun, virvoitusjuomien hinnat olivat nousseet 10,3 % ja kivennäisvesien hinnat 12,5 %. Jos grillattavaa haluaa, niin naudanlihan hinta nousi vuodessa peräti 30 %, mutta sen sijaan sianliha halpeni 3,5 %, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista.
”Lihan kuluttajahinnat noudattavat samaa kehitystä kuin tuottajahinnat. Vuoden alkupuoliskolla naudanlihan tuottajahinnat nousivat 37 %, mikä johtuu muun muassa pienentyneistä tuotantomääristä ja lisääntyneestä viennistä Eurooppaan”, sanoo yliaktuaari Kristiina Nieminen.
"Perunat kallistuvat tyypillisesti aina kesäkuussa, kun uudet perunat saapuvat kauppoihin, mutta nyt hinnat olivat myös 14,8 % viime vuoden kesäkuuta korkeammalla", hän lisää.
”Mansikka on ostetuin marja ja sesonkituote, jota ostetaan merkittävästi enemmän kesällä kuin muulloin. Sen vuoksi mansikoiden hinta kerätään vain heinäkuussa. Niiden hintakehityksen julkaisemme siis kuluttajahintaindeksin seuraavassa julkistuksessa elokuussa”, Nieminen kertoo.
Kaikkiaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa vuodentakaisesta 2,1 %. Nousuun vaikuttivat eniten bensiinin, dieselin ja sähkön viime kesäkuuta korkeammat hinnat.
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Yhteyshenkilöt
Kristiina NieminenYliaktuaariPuh:029 551 2957kristiina.nieminen@stat.fi
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