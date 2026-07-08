Suomen Pankki ja OP Pohjola käynnistävät yhteistyön digitaalisen euron pilotissa

”Pilottisopimuksen allekirjoittaminen on tärkeä askel eteenpäin digitaalisen euron valmistelutyössä. Pilotin avulla saamme käytännön kokemuksia siitä, miten digitaalinen euro voisi toimia osana eurooppalaista maksamisen ekosysteemiä. Samalla varmistamme, että myös suomalaiset näkökulmat otetaan huomioon Euroopan laajuisessa maksamisen kehitystyössä,” toteaa Tuomas Välimäki, Suomen Pankin johtokunnan jäsen.

Allekirjoitettu pilottisopimus mahdollistaa OP Pohjolan osallistumisen digitaalisen euron teknisten ratkaisujen, operatiivisten prosessien ja käyttäjäkokemuksen testaamiseen yhdessä Suomen Pankin ja muiden euroalueen toimijoiden kanssa. Pilotin tarkoituksena on kerätä kontrolloidussa ympäristössä käytännön kokemuksia siitä, miten digitaalinen euro toimisi erilaisissa maksutilanteissa sekä miten se voitaisiin integroida osaksi olemassa olevia maksujärjestelmiä. Vuoden 2027 jälkipuoliskolla käynnistyvässä pilotissa valitut euroalueen maksupalvelun tarjoajat, kauppiaat ja keskuspankkien henkilöstö testaavat digitaalista euroa 12 kuukauden ajan arjen maksutilanteissa.

”Digitaalisen euron pilottihanke tarjoaa OP Pohjolalle mahdollisuuden olla mukana rakentamassa eurooppalaisen maksamisen tulevaisuutta. Haluamme olla mukana kehittämässä toimintavarmoja ja sujuvia maksamisen tapoja ja edistämässä eurooppalaisten maksuratkaisujen saatavuutta suomalaisille kuluttajille ja kauppiaille”, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Pilottisopimuksen allekirjoittaminen osoittaa, että digitaalisen euron valmistelu etenee suunnitellusti. Samalla se vahvistaa Suomen ja suomalaisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaiseksi eurooppalainen digitaalinen maksamisen infrastruktuuri tulevaisuudessa rakentuu.

Digitaalisen euron kehitystyö etenee rinnakkain Euroopan unionissa käynnissä olevan lainsäädäntöprosessin kanssa

Torstaina 9.7. Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi kantansa digitaaliseen euroon ja antoi valtuudet käynnistää neuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa digitaalisen euron perustavasta laista. Paketin tavoite on luoda edellytykset digitaalisen euron käyttöönotolle, ja samalla turvata eurokäteisen asema laillisena maksuvälineenä. Mahdollinen päätös digitaalisen euron liikkeeseenlaskusta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun tarvittava EU-lainsäädäntö on hyväksytty. Pilotin avulla eurojärjestelmä voi kuitenkin varmistaa, että tekniset ratkaisut ja toimintamallit ovat valmiina mahdollista digieuron käyttöönottoa koskevaa päätöksentekoa varten.

Suomen Pankki on tehnyt aktiivista yhteistyötä suomalaisten maksupalveluntarjoajien kanssa pilotin valmisteluvaiheessa ja tukenut markkinaosapuolten osallistumista hankkeeseen. OP Pohjolan osallistuminen pilottiin edellytti useiden kuukausien valmistelutyötä, jonka aikana pankki arvioi pilotin tavoitteita, teknisiä vaatimuksia ja mahdollisuuksia osallistua digitaalisen euron kehittämiseen. Euroopan Keskuspankki teki lopulliset valinnat pilottiin osallistuvista maksupalveluntarjoajista.

Lue lisää EKP:n tiedotteesta: ECB selects 36 payment service providers to join digital euro pilot