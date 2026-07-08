Suomen Pankki ja OP Pohjola käynnistävät yhteistyön digitaalisen euron pilotissa
14.7.2026 12:40:00 EEST | Suomen Pankki | Uutinen
Suomen Pankki ja OP Pohjola ovat allekirjoittaneet sopimuksen osallistumisesta eurojärjestelmän digitaalisen euron pilottiin. Sopimus merkitsee uutta askelta digitaalisen euron valmistelutyössä ja vahvistaa suomalaisten toimijoiden osallistumista eurooppalaisen maksamisen tulevaisuuden rakentamiseen.
”Pilottisopimuksen allekirjoittaminen on tärkeä askel eteenpäin digitaalisen euron valmistelutyössä. Pilotin avulla saamme käytännön kokemuksia siitä, miten digitaalinen euro voisi toimia osana eurooppalaista maksamisen ekosysteemiä. Samalla varmistamme, että myös suomalaiset näkökulmat otetaan huomioon Euroopan laajuisessa maksamisen kehitystyössä,” toteaa Tuomas Välimäki, Suomen Pankin johtokunnan jäsen.
Allekirjoitettu pilottisopimus mahdollistaa OP Pohjolan osallistumisen digitaalisen euron teknisten ratkaisujen, operatiivisten prosessien ja käyttäjäkokemuksen testaamiseen yhdessä Suomen Pankin ja muiden euroalueen toimijoiden kanssa. Pilotin tarkoituksena on kerätä kontrolloidussa ympäristössä käytännön kokemuksia siitä, miten digitaalinen euro toimisi erilaisissa maksutilanteissa sekä miten se voitaisiin integroida osaksi olemassa olevia maksujärjestelmiä. Vuoden 2027 jälkipuoliskolla käynnistyvässä pilotissa valitut euroalueen maksupalvelun tarjoajat, kauppiaat ja keskuspankkien henkilöstö testaavat digitaalista euroa 12 kuukauden ajan arjen maksutilanteissa.
”Digitaalisen euron pilottihanke tarjoaa OP Pohjolalle mahdollisuuden olla mukana rakentamassa eurooppalaisen maksamisen tulevaisuutta. Haluamme olla mukana kehittämässä toimintavarmoja ja sujuvia maksamisen tapoja ja edistämässä eurooppalaisten maksuratkaisujen saatavuutta suomalaisille kuluttajille ja kauppiaille”, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo.
Pilottisopimuksen allekirjoittaminen osoittaa, että digitaalisen euron valmistelu etenee suunnitellusti. Samalla se vahvistaa Suomen ja suomalaisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaiseksi eurooppalainen digitaalinen maksamisen infrastruktuuri tulevaisuudessa rakentuu.
Digitaalisen euron kehitystyö etenee rinnakkain Euroopan unionissa käynnissä olevan lainsäädäntöprosessin kanssa
Torstaina 9.7. Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi kantansa digitaaliseen euroon ja antoi valtuudet käynnistää neuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa digitaalisen euron perustavasta laista. Paketin tavoite on luoda edellytykset digitaalisen euron käyttöönotolle, ja samalla turvata eurokäteisen asema laillisena maksuvälineenä. Mahdollinen päätös digitaalisen euron liikkeeseenlaskusta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun tarvittava EU-lainsäädäntö on hyväksytty. Pilotin avulla eurojärjestelmä voi kuitenkin varmistaa, että tekniset ratkaisut ja toimintamallit ovat valmiina mahdollista digieuron käyttöönottoa koskevaa päätöksentekoa varten.
Suomen Pankki on tehnyt aktiivista yhteistyötä suomalaisten maksupalveluntarjoajien kanssa pilotin valmisteluvaiheessa ja tukenut markkinaosapuolten osallistumista hankkeeseen. OP Pohjolan osallistuminen pilottiin edellytti useiden kuukausien valmistelutyötä, jonka aikana pankki arvioi pilotin tavoitteita, teknisiä vaatimuksia ja mahdollisuuksia osallistua digitaalisen euron kehittämiseen. Euroopan Keskuspankki teki lopulliset valinnat pilottiin osallistuvista maksupalveluntarjoajista.
Lue lisää EKP:n tiedotteesta: ECB selects 36 payment service providers to join digital euro pilot
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Working together against new AI-enhanced cyber threats8.7.2026 12:00:00 EEST | Blog
The frontier artificial intelligence models are changing the nature of cyber threats. At the same time, they are also changing our understanding of where serious disruptions and systemic risks in the financial system may originate.
Referensränta och dröjsmålsräntor enligt räntelagen för tiden 1.7–31.12.202630.6.2026 12:37:38 EEST | Pressmeddelande
Referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) är 2,5 % för tiden 1.7–31.12.2026.
Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.7.–31.12.202630.6.2026 12:37:38 EEST | Tiedote
Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7.–31.12.2026 on 2,5 %.
Reference rate and penalty interest rates for 1 July – 31 December 202630.6.2026 12:37:38 EEST | Press release
The reference rate under section 12 of the Interest Act (633/1982) for the period 1 July – 31 December 2026 is 2.5 %.
Räntan på utlåningen till hushåll steg i maj 202630.6.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Merparten av de finländska hushållens banklån löper med rörlig ränta. Uppgången i marknadsräntorna har höjt räntorna på nya och gamla lån. Hushållen lyfte i början av året mer bostadslån med fast ränta än tidigare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme