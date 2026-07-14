Öljynpoisto panssarilaiva Ilmarisen hylystä alkaa – alueelle pyydetään työrauhaa
14.7.2026 09:00:00 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Öljyn poistaminen panssarilaiva Ilmarisen hylystä etenee. Tulevien viikkojen aikana Suomen ympäristökeskus, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä, Utön saaren edustalla. Viranomaiset toivovat alueelle ja koko operaatiolle työrauhaa turvallisuuden varmistamiseksi. Tuloksista tiedotetaan operaation päätyttyä.
Toisen maailmansodan aikana Utön saaren edustalle uponnut panssarilaiva Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä.
Öljyä poistetaan Ilmarisen hylystä viranomaisyhteistyönä. Suomen ympäristökeskus, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät lähiviikkoina Ilmarisen hylyllä. Tavoitteena on poistaa öljyä tankeista turvallisesti ja hallitusti. Tyhjennystyötä toteuttavat merivoimien sukeltajat, ja tukialuksena on monitoimialus Louhi öljyntorjunnan erikoiskalustoineen.
Tyhjennystä on suunniteltu ja harjoiteltu viime vuosina. Tehtävä on vaativa, sillä hylky sijaitsee syvällä ja merenkäynnille alttiilla paikalla. Viranomaiset valmistautuvat tyhjennystyön yhteydessä myös mahdollisiin öljyntorjuntatehtäviin.
Hylyn tutkimuksissa ja öljynpoiston suunnittelussa ja toteutuksessa on lisäksi huomioitu erityisesti hautarauha, sillä Ilmarisen hylky on myös 271 onnettomuudessa menehtyneen merisotilaan hauta.
Viranomaiset toivovat operaatiolle ja sen toiminta-alueelle työrauhaa turvallisuuden varmistamiseksi. Operaatiosta ja sen tuloksista tiedotetaan operaation päätyttyä, heinä–elokuun vaihteessa.
Ympäristöministeriö rahoittaa operaatiota vesien ja meren tilan parantamiseen tähtäävästä Ahti-ohjelmasta (2023–2027). Öljyn poistamista ja Suomen merialueen riskihylkyjen seurantaa koordinoi Suomen ympäristökeskus.
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Suvi TuuliainenSuunnittelijaSuomen ympäristökeskusPuh:029 525 2316etunimi.sukunimi@syke.fi
Matti LindholmViestintäpäällikköSuomen ympäristökeskusPuh:029 525 1380etunimi.sukunimi@syke.fi
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Linkit
- Tutkimustulokset valmistuivat: Panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöt voidaan tyhjentää hallitusti (Syke 5.11.2024)
- Panssarilaiva Ilmarisen hylkyä tutkitaan mahdollisen öljyvahingon välttämiseksi (Syke 12.8.2024)
- Pohjoisella Itämerellä tutkitaan panssarilaiva Ilmarisen riskihylkyä (Syke 31.7.2023)
- Riskihylkyjen viranomaistehtävät (syke.fi)
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