Lidlin pähkinäbrändi Alesto saa uuden ilmeen – tavoitteena vauhdittaa ennestään suositun tuoteryhmän kasvua

Pähkinät ja kuivatut hedelmät ovat voimaa antava eväs ennen treeniä, kätevä välipala toimistolla tai herkkuhetki peiton alla television ääressä – Alesto sopii moniin tilanteisiin. Lidlin tarkkaan mietitystä valikoimasta löytyy maustamattomia ja maustettuja pähkinöitä, yllätyksellisiä pähkinäsekoituksia sekä laadukkaita kuivattuja hedelmiä.

– Alesto edustaa arjen helppoutta ja hyvinvointia. Olemme ylpeitä laajasta pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien valikoimastamme, josta asiakkaammekin tykkäävät kovasti. Aleston tuotteet ovat paitsi kätevä ja terveellinen, myös edullinen eväs moneen hetkeen, ja tätä haluamme tuoda enemmän esiin jatkossa, sanoo Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst.

Kasvipohjaiset proteiinit ovat panostus planetaariseen ruokavalioon

Uusittu Alesto ei vain näytä hyvältä: brändin uudelleenlanseerauksessa keskitytään myös Lidlin kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Kestävän ruokavalion strategiassa suositaan kasvipohjaisia vaihtoehtoja ja pidetään esillä sekä terveyden että ympäristön kannalta hyviä valintoja. Näin Lidl noudattaa planetaarisen ruokavalion tieteeseen perustuvaa ohjeistusta.

Yksi Lidlin kestävän ruokavalion keskeisistä tavoitteista on nostaa kasvipohjaisten proteiinien osuus suhteessa eläinperäisiin proteiineihin 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tässä kohtaa myös pähkinät ovat tärkeässä roolissa – ne sisältävät pehmeitä rasvoja, kasviproteiinia ja ravintokuitua, mikä tekee niistä täydellisen ainesosan tasapainoiseen ja moderniin välipalaan. Esimerkiksi saksanpähkinät ovat omega-3-rasvahappojen lähde*, kun taas mantelit ja cashewpähkinät sisältävät magnesiumia**. Alestossa yhdistyvät näin arjen nautinto ja tasapainoinen ruokavalio.

Valmistettu Saksassa: Tytäryhtiön kautta kaikkiin Euroopan maihin

Monet Aleston tuotteet valmistetaan Saksassa Lidlin emoyhtiön Schwarzin omistamissa Solentin tuotantolaitoksissa Rheinessä ja Übach-Palenbergissä, joissa raaka-aineet prosessoidaan ja pakataan huolellisen alkuperämaassa tehdyn valinnan jälkeen. Näin tuotannon kaikki vaiheet viljelyä lukuunottamatta tapahtuvat Schwarz-konsernin sisällä. Korkeimmat laatustandardit ja optimoidut paikan päällä tapahtuvat prosessit varmistavat, että rapeat välipalat saapuvat kaupan hyllylle tuoreina ja huippulaatuisina.

Alesto-merkin uudelleenlanseerauksella Lidl tavoittelee kasvua ja luo yhteyden terveystietoisiin kuluttajiin, jotka eivät tingi mausta tai kestävästä ravitsemuksesta. Uusi emotionaalinen brändimaailma esitellään uudessa kampanjassa, joka yhdistää tietoa tuotteiden laadusta humoristisiin tilanteisiin, joissa Alesto on oikea valinta.

Lisätietoa uusitusta Alestosta Lidlin verkkosivuita.

*Omega-3-rasvahapot [alfa-linoleenihappo]: 9,9 g / 100 g saksanpähkinöitä

**Magnesium: keskimäärin 260 mg / 100 g manteleita, 258 mg / 100 g cashewpähkinöitä

Tietoa Alestosta:

Alesto-merkin laadukkaat pähkinät ja kuivatut hedelmät on saatavissa kaikista Lidleistä. Olipa kyseessä tehokas välipala ennen urheilua tai herkku sohvalla, luonnollinen tai hienostunut – Alesto on monipuolinen välipala jokaiseen hetkeen. Laaja valikoima pähkinöitä, pähkinäsekoituksia ja kuivattuja hedelmiä on suunniteltu tiedostaville herkuttelijoille sekä niille, jotka kaipaavat päiviinsä nopeaa ja luonnollista välipalaa – Lidlistä tuttuun laatuun ja hintaan.