Lidlin uusi lämmitysalusta mullistaa kesän juhlasesongin
14.7.2026 10:43:14 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Unohda haaleat tarjoilut ja juhlastressi! Lidlin uusi silikoninen Silvercrest-lämmitysalusta pitää kesäpöydän herkut lämpiminä jopa kolme tuntia. Pian myyntiin tuleva uutuus mullistaa kotikokin kesäjuhlat ja takaa, että ruoka on aina täydellisen lämmintä vieraille.
Kesä on juhlien parasta sesonkiaikaa. Juhlissa tärkeässä roolissa on herkullinen ruoka, jonka vieraat haluavat nauttia juuri oikean lämpöisenä. Lidl tuo torstaina 16.7. myyntiin laadukkaan silikonisen Silvercrest-lämmitysalustan, joka pitää ruuat lämpimänä jopa kolme tuntia.
– Juhlien järjestäminen on monesti stressaavaa puuhaa. Lämmitysalustamme ansiosta kuluttajilla on yksi huolenaihe vähemmän, kun ruuat pysyvät kätevästi lämpiminä erilaisissa tarjoiluissa, Lidlin käyttötavaroista vastaava päällikkö Ville Rönkkö kertoo.
Sopii monille astioille
Sähkökäyttöinen alusta toimii erilaisten astiamateriaalien kanssa. Sitä voidaan käyttää niin keraamisten, lasisten, metallisten kuin muovista tehtyjen astioiden kanssa. Alustassa on saatavilla kolme eri lämpötilaa aina 60 asteesta 100 asteeseen, joista voi päättää kullekin ruualle sopivan tarjoilulämpötilan.
Lämmitysalustan etuja ovat sen joustava ja kevyt materiaali sekä nopea lämpeneminen ja kestävyys haastavissakin olosuhteissa. Lämmitysalustan saa rullalle, jonka ansiosta se kulkee kätevästi mukana.
– Tuote toimii erinomaisesti aina erilaisista buffet-tarjoiluista juhlatarjoiluihin. Se toimii myös kätevänä lisälämmitysmuotona keittiön työtasoilla valmiille annoksille, jotka odottavat pöytiin tarjoilua. Kompaktin kokonsa ansiosta tuote on erinomainen lisä mihin tahansa, missä kaivataan helppoa tapaa pitää ruoka lämpimänä tarjoilun ajan, Rönkkö sanoo.
Silvercrest-lämmitysalusta myynnissä 16.7. alkaen Lidl-myymälöissä. Tuotteen hinta 29,99 euroa. Tuotteella on kolmen vuoden takuu. Käyttötavaroita ei ole myynnissä Helsingissä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin eikä Sähkötalon myymälöissä.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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