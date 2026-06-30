Sähkösopimusten data julki: Pörssisähkön suosiossa ennätyksellistä heiluntaa
16.7.2026 08:56:00 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote
Sähkövertailu.fi analysoi 1.1.2026-31.5.2026 välisenä aikana palvelun kautta solmitut sähkösopimukset. Selvitys paljasti pörssisähkön suosion heiluneen poikkeuksellisen paljon vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.
Sähkövertailu.fi:n sopimusdatan mukaan pörssisähkösopimusten osuus laski tammikuun 26 prosentista helmikuun 16 prosenttiin — yksi jyrkimmistä sopimustyyppimuutoksista palvelun historiassa.
"Pörssisähkön hinta heilui paljon tänä vuonna kovien pakkasten, vähäisen tuulen ja huonon vesivarastotilanteen takia. Samaan aikaan kulutus nousi myös ennätyslukemiin", kommentoi sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölä.
Huhtikuuhun mennessä pörssisähkön osuus oli noussut jo 38 prosenttiin, kun hinnat laskivat ja muuttajien osuus kasvoi kevään myötä. Ilmiö paljastaa, että suomalaiset kuluttajat eivät optimoi sähkösopimusvalintaansa pitkällä tähtäimellä — he reagoivat lyhyemmän aikavälin trendeihin.
"Kuluttajien sopimusvalinnat ovat painottuneet viime vuosina yhä enemmän pörssisähkösopimuksiin, mutta äkilliset hintapiikit viime talvena yllättivät monet ja saivat usean vaihtamaan sopimuksensa hallittavampaan kiinteään hintaan”, Pääkkölä kertoo.
Sähkösopimustyyppien osuus solmituista sopimuksista vuonna 2026
|Kuukausi
|Pörssisähkö
|Kiinteä
|Hybridi
|Tammikuu
|26,2 %
|48,8 %
|18,9 %
|Helmikuu
|15,9 %
|54,1 %
|23,9 %
|Maaliskuu
|32,0 %
|45,5 %
|17,4 %
|Huhtikuu
|38,2 %
|39,0 %
|15,9 %
|Toukokuu
|34,5 %
|41,6 %
|16,9 %
Helmikuun romahdus: miksi pörssisähköstä paettiin?
Helmikuun pudotus — lähes 10 prosenttiyksikköä kuukaudessa — on yksi jyrkimmistä sopimustyyppimuutoksista, joita Sähkövertailu.fi:n datassa on havaittu. Ilmiön taustalla on kaksi samanaikaisesti vaikuttanutta tekijää.
Tammikuun spot-hinnan kuukausikeskiarvo oli 14,72 senttiä kilowattitunnilta — yli kaksinkertainen edellisen vuoden tammikuuhun (6,63 snt/kWh) verrattuna. Helmikuun alku oli vielä tätäkin dramaattisempi: pitkittynyt pakkasjakso, tuulivoimaloiden lapojen jäätyminen sekä siirtorajoitukset Ruotsista nostivat hinnan useina tunteina yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
Samanaikaisesti tammikuun sähkölasku saapui kotitalouksiin helmikuun alussa. Datasta näkyy selvästi, että helmikuu oli kevään kiireisin kilpailutuskuukausi. Kuluttajat reagoivat järkyttyneeseen laskuun välittömästi hakeutumalla kiinteään sopimukseen.
"Alkuvuoden hintapiikit muistuttivat kuluttajia pörssisähkön todellisesta riskiprofiilista. Helmikuussa palveluumme tuli erityisen paljon käyttäjiä, jotka halusivat varmistaa, ettei sama toistu ensi talvena. Kiinteän sähkösopimusten osuus kaikista uusista sopimuksista nousi ennätykseensä, 54 prosenttiin", Pääkkölä toteaa.
Omakotitalot reagoivat kerrostaloasukkaita voimakkaammin
Erityisen voimakas muutos näkyy sähkölämmitteisissä omakotitaloissa. Helmikuussa pörssisähkön valitsi enää 5,6 prosenttia omakotitalokäyttäjistä, kun tammikuussa osuus oli 13,9 prosenttia. Kerrostaloasukkailla lasku oli loivempi: 27,2 prosentista 17,5 prosenttiin. Omakotitalon sähkönkulutus on tyypillisesti nelinkertainen kerrostaloon verrattuna — tammikuun hintapiikissä omakotitalon lasku saattoi nousta useilla sadoilla euroilla, ja se näkyy suoraan sopimusvalinnoissa.
Huhtikuussa pörssisähkö palasi: hintojen lasku ja muuttajat käänsivät trendin
Maaliskuusta alkaen pörssisähkön osuus lähti voimakkaaseen nousuun: maaliskuu 32 %, huhtikuu 38 %. Käännökseen vaikutti kaksi samanaikaista tekijää.
Kylmimmät pakkaset hellittivät, tuulivoima alkoi tuottaa paremmin ja spot-hinta palasi maltillisemmalle tasolle. Kun hintapiikin trauma haalistui, pörssisähkön pitkän aikavälin edullisuus alkoi taas houkutella.
Samanaikaisesti muuttajien osuus kasvoi voimakkaasti. Huhtikuussa jo 26,5 prosenttia kilpailuttajista teki sopimuksen muuton yhteydessä — tammikuussa osuus oli 18,5 prosenttia. Muuttaja on eri kuluttajatyyppi kuin talvilaskustaan järkyttynyt: hän tekee sopimuksen uuteen asuntoon puhtaalta pöydältä, optimistisemmin mielin.
"Kevään data kertoo, että suomalaiset kuluttajat eivät hylkää pörssisähköä pysyvästi — he reagoivat tilanteeseen. Kun talven hinnat normalisoituivat ja muuttokausi alkoi, pörssisähkö palasi nopeasti suosioon", Pääkkölä toteaa.
Pääkkölä odottaa pörssisähkösopimusten suosion pysyvän vahvana loppukesän ajan.
"Loppukesälle odotetaan pörssisähkön tuovan suurimman osan sopimuksista, koska futuurit ennakoivat hintatasolle rauhallista jaksoa", Pääkkölä sanoo.
Tietoa selvityksestä
Selvityksen datana toimi 1.1.2026-31.5.2026 välisenä aikana Sähkövertailu.fi-palvelussa solmitut sähkösopimukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Perttu PääkköläSähkömarkkina-asiantuntija / Alma MarketplacesPuh:+358443333908perttu.paakkola@almamedia.fi
Sähkövertailu.fi
Sähkövertailu.fi on Suomen vanhin kaupallinen sähkösopimusten kilpailutusalusta. Sen kautta on solmittu yli 350 000 sähkösopimusta.
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