Metsäinvestoinnit tuottivat Ruotsissa 9,2 % vuodessa ajanjaksolla 2005–2025. Tuottoa vauhditti laadukkaan sahatukin niukkuus Euroopassa vuodesta 2022 alkaen
14.7.2026 13:29:43 EEST | Indufor Oy | Tiedote
Metsätalouden investointituotto Ruotsissa oli keskimäärin 9,2 % vuodessa ajanjaksolla 2005–2025. Ruotsin metsien tuottoa kyseiseltä ajanjaksolta voidaan verrata samalla tavalla laskettuun suomalaisten yksityismetsien pääoman tuottoon, joka oli 7,8 % vuodessa samalla ajanjaksolla. Induforin tutkimus mahdollistaa ensimmäistä kertaa tarkan vertailun metsätalouden investointiekonomiasta Ruotsissa.
Vuosina 2005–2022, ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan, metsätalouden investointituotto Ruotsissa oli 6,2 % vuodessa verrattuna yksityisen metsätalouden 6,7 %:n tuottoon Suomessa. Vuodesta 2022 eteenpäin sijoitustuottoa on lisännyt erityisesti Ruotsissa puun hintojen nopea nousu, erityisesti ruotsalaisen sahatukin hintatason nousu, jota on myös vauhdittanut korkealaatuisen rakennuspuun niukkuus Keski-Euroopassa.
Tuottojen taso Ruotsissa näyttäisi olevan parhaillaan ainakin toistaiseksi konvergoitumassa kohti pidemmän aikavälin keskiarvoa. Käytännössä yhtäaikaisesti Suomen raakapuumarkkinoiden kehityksen kanssa Ruotsissakin kuitupuun ja sahatukin hinnat laskivat nopeasti vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä hilliten välittömästi ja merkittävästi metsäinvestointien tuottoja. Metsäinvestointien kalenterivuoden alusta laskettu tuotto Ruotsissa supistui 0,8 %:iin vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas Suomen yksityismetsät tuottivat -1,2 % samalla ajanjaksolla.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) lopetettua yksityismetsien sijoitustuottotilaston julkaisemisen (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsa-sijoituskohteena-tilasto-lakkautettu) Indufor Data & Technology Oy (Indufor) jatkaa yksityismetsien Forestry Investment Return Index -indeksin julkaisemista. Indufor on kehittänyt Luken alkuperäistä menetelmää ja laajentanut tilaston ja laskennan koskemaan myös Ruotsin metsätaloutta perustuen SLU:n (slu.se), Skogsstyrelsenin (skogsstyrelsen.se) sekä Induforin tuottamaan aineistoon. Menetelmä perustuu Montgomery–Vartia-indeksiin, jonka avulla kokonaistuotto voidaan jakaa johdonmukaisesti eri tuottotekijöihin. Indufor käyttää viikoittaisia, kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia aineistoja, mikä mahdollistaa aiempaa tarkemman tuoton mittaamisen.
Ruotsin osalta tilastointi kattaa yli 300 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä 23,5 miljoonaa hehtaaria tuottavaa metsämaata. Vastaavasti laskenta sisältää/kattaa noin 600 000 yksityistä suomalaista metsänomistajaa ja yhteensä 12,4 miljoonaa tuottavaa metsähehtaaria.
Koska Ruotsin ja Suomen metsät muodostavat yhdessä noin kolmanneksen koko EU:n puumarkkinoista, indeksi tarjoaa myös laajemmin suuntaa antavan kuvan metsäsijoitusten kehityksestä Euroopassa. Lisäksi indeksi heijastaa kansainvälisten metsätuotemarkkinoiden kehitystä, sillä yli 70 prosenttia Ruotsin ja Suomen metsäteollisuuden tuotannosta viedään ulkomaille.
Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy on maailmanlaajuisesti tunnettu metsiin ja luonnonvaroihin erikoistunut asiantuntijayritys, joka toimii viidellä mantereella. Yhtiö on palvellut yli tuhatta asiakasta ja toteuttanut hankkeita yli sadassa maassa. Induforin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yritys työllistää yli 60 asiantuntijaa.
Lisätietoja:
Topi Pohjankoski, Indufor Data & Technology, +358 45 2670894, topi.pohjankoski@induforgroup.com
Elias Pekari, Indufor Data & Technology, elias.pekari@induforgroup.com
Jarno Seppälä, toimitusjohtaja, +358 40 551 5343, jarno.seppala@induforgroup.com
Avainsanat
Muut kielet
- ENG: Forestry investment return in Sweden at 9.2% per annum over the period of 2005-2025, boosted by scarcity of high-quality sawlogs in Europe from 2022 onwards
- SWE: Avkastningen på skogsinvesteringar i Sverige var 9,2 % per år under perioden 2005–2025, förstärkt av bristen på högkvalitativt sågtimmer i Europa efter 2022
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