Varoitus: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimissä liikkuu huijausviestejä

Hyvinvointialue on saanut useita ilmoituksia nimissään lähetetyistä huijausviesteistä, joita on lähetetty tekstiviestitse, sähköpostitse ja mahdollisesti myös Suomi.fi-viesteinä.

Huijausviesteissä voidaan esimerkiksi väittää, että vastaanottajalle on varattu aika hyvinvointialueen palveluun tai pyytää maksamaan palveluun liittyvä maksu. Joissain tapauksissa kyseessä on ollut esimerkiksi vireille saapunut lastensuojeluilmoitus.

Viesteissä voidaan myös yrittää kalastella pankkitunnuksia, henkilötietoja tai muita luottamuksellisia tietoja. Huijausviestejä ovat saaneet sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella että muualla Suomessa asuvat henkilöt.

Jos saat epäilyttävän viestin:

älä avaa viestissä olevia linkkejä tai liitteitä

älä maksa viestissä pyydettyä maksua

älä anna pankkitunnuksiasi, henkilötietojasi tai muita luottamuksellisia tietoja

poista viesti.





Jos olet avannut linkin ja antanut pankkitunnuksesi tai muita arkaluonteisia tietojasi huijaussivustolle, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi ja pyydä sulkemaan tunnuksesi. Tee lisäksi rikosilmoitus osoitteessa poliisi.fi/tee-rikosilmoitus.

Viranomainen ei koskaan pyydä asiakkaidensa pankkitunnuksia tai muita luottamuksellisia henkilötietoja tekstiviestillä, WhatsAppissa tai sähköpostitse. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei myöskään käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.