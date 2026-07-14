Varoitus: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimissä liikkuu huijausviestejä

14.7.2026 14:21:42 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut useita ilmoituksia sen nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Hyvinvointialue kehottaa suhtautumaan epäilyttäviin viesteihin varauksella eikä avaamaan niiden linkkejä tai luovuttamaan henkilötietoja.

Hyvinvointialue on saanut useita ilmoituksia nimissään lähetetyistä huijausviesteistä, joita on lähetetty tekstiviestitse, sähköpostitse ja mahdollisesti myös Suomi.fi-viesteinä.

Huijausviesteissä voidaan esimerkiksi väittää, että vastaanottajalle on varattu aika hyvinvointialueen palveluun tai pyytää maksamaan palveluun liittyvä maksu. Joissain tapauksissa kyseessä on ollut esimerkiksi vireille saapunut lastensuojeluilmoitus.

Viesteissä voidaan myös yrittää kalastella pankkitunnuksia, henkilötietoja tai muita luottamuksellisia tietoja. Huijausviestejä ovat saaneet sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella että muualla Suomessa asuvat henkilöt.

Jos saat epäilyttävän viestin:

  • älä avaa viestissä olevia linkkejä tai liitteitä
  • älä maksa viestissä pyydettyä maksua
  • älä anna pankkitunnuksiasi, henkilötietojasi tai muita luottamuksellisia tietoja
  • poista viesti.

Jos olet avannut linkin ja antanut pankkitunnuksesi tai muita arkaluonteisia tietojasi huijaussivustolle, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi ja pyydä sulkemaan tunnuksesi. Tee lisäksi rikosilmoitus osoitteessa poliisi.fi/tee-rikosilmoitus.

Viranomainen ei koskaan pyydä asiakkaidensa pankkitunnuksia tai muita luottamuksellisia henkilötietoja tekstiviestillä, WhatsAppissa tai sähköpostitse. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei myöskään käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuehuijaushuijausviestitietojenkalastelu

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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