Varning: Bluffmeddelanden skickas i Västra Nylands välfärdsområdes namn

14.7.2026 14:57:43 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Västra Nylands välfärdsområde har fått flera rapporter om bluffmeddelanden som har skickats i välfärdsområdets namn. Välfärdsområdet uppmanar mottagarna att vara försiktiga med misstänkta meddelanden, att inte öppna länkarna i dem och att inte lämna ut personuppgifter.

Västra Nylands välfärdsområde har fått flera rapporter om bluffmeddelanden som har skickats i välfärdsområdets namn per textmeddelande och e-post och eventuellt även som Suomi.fi-meddelanden.

I bluffmeddelanden kan det till exempel stå att mottagaren har en bokad tid inom en av välfärdsområdets tjänster, eller så kan mottagaren uppmanas att betala en avgift för en tjänst. I vissa fall har meddelandet hänvisat till en påstådd barnskyddsanmälan.

I meddelandena kan avsändaren också försöka komma över bankkoder, personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter. Bluffmeddelandena har skickats till personer både i Västnyland och på andra håll i Finland.

Om du får ett misstänkt meddelande

  • öppna inte länkar eller bilagor i meddelandet
  • betala inte den avgift som begärs i meddelandet
  • lämna inte ut dina bankkoder, personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter
  • radera meddelandet.

Om du har öppnat länken och lämnat ut dina bankkoder eller andra känsliga uppgifter på en bluffwebbplats, kontakta omedelbart din bank och be banken spärra dina bankkoder. Gör också en brottsanmälan på adressen poliisi.fi/sv/gor-en-brottsanmalan.

Myndigheter ber aldrig sina kunder att lämna ut bankkoder eller andra konfidentiella personuppgifter per textmeddelande, WhatsApp eller e-post. Västra Nylands välfärdsområde behandlar inte heller kunduppgifter via vanlig e-post.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Webbplats: www.luvn.fi 

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