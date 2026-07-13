Tarkkana ekopisteellä – autonavaimetkin voivat päätyä keräyssäiliöön

Ringin ekopisteiden keräyssäiliöihin päätyy säännöllisesti sinne kuulumatonta omaisuutta. Tavaroita putoaa säiliöihin yleensä epähuomiossa, erityisesti kesäaikaan, jolloin niitä kuljetetaan enemmän käsissä kuin taskuissa.

- Välillä ilmoituksia tulee päivittäin, useimmiten kuitenkin viikoittain. Yleensä kyse on avaimista, kännyköistä ja lompakoista, niistä tavaroista, jotka kulkevat aina mukana, kertoo Ringin aluepäällikkö Jari Koivunen.

Toimi nopeasti, mutta turvallisesti

Jos huomaat pudottaneesi omaisuuttasi keräyssäiliöön, asiasta kannattaa ilmoittaa Ringille mahdollisimman pian. Löytymistä ei voida taata, mutta mahdollisuudet ovat parhaat ennen keräyssäiliön tyhjennystä.

- Ilmoitus kannattaa tehdä heti. Jos materiaali on jo ehditty kuljettaa terminaaliin, tavaran löytäminen vaikeutuu merkittävästi, Koivunen sanoo.

Omaa tavaraa ei kuitenkaan pidä yrittää hakea itse keräyssäiliöstä. Niihin kiipeäminen on vaarallista, ja erityisesti puristimella varustetuissa säiliöissä riskit kasvavat entisestään. Myöskään muiden käyttäjien kierrättämistä ei saa estää etsinnän ajaksi.

Kadonneen tavaran etsiminen vaatii usein urakoitsijan käynnin paikalla, keräyssäiliön tyhjennyksen ja materiaalin läpikäynnin. Kustannuksia syntyy riippumatta siitä, löytyykö tavara lopulta vai ei. Etsinnän hinta voi nousta helposti useisiin satoihin euroihin. Ennen etsinnän tilaamista kannattaakin varmistaa huolellisesti, ettei kadonnut tavara ole jäänyt esimerkiksi taskuun, laukkuun, autoon tai kotiin. Noin puolessa tapauksista kadonnut tavara onkin löytynyt muualta. Puristimiin tiputettuja tavaroita on hyvin vaikea löytää pakkauksien joukosta.

Suomessa on yli 1 500 Rinki-ekopistettä

Rinki-ekopisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja alueellisia kierrätyspisteitä, joissa voi lajitella ja kierrättää esimerkiksi kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia sekä paperia. Rinki ylläpitää Suomessa valtakunnallista ekopisteverkostoa, jonka tavoitteena on tehdä pakkausten ja muiden kierrätettävien materiaalien lajittelusta mahdollisimman helppoa ja saavutettavaa. Ekopisteiden avulla arvokkaat materiaalit saadaan takaisin uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja osaksi kiertotaloutta.