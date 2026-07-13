Tarkkana ekopisteellä – autonavaimetkin voivat päätyä keräyssäiliöön
15.7.2026 12:07:49 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Kierrätysreissulla kannattaa olla huolellinen. Epähuomiossa esimerkiksi autonavaimet, kännykkä tai lompakko voivat pudota keräyssäiliöön kierrätettävän materiaalin mukana. Vastaan on tullut myös esimerkiksi kannettavia tietokoneita. Kadonneen tavaran etsintä voi maksaa satoja euroja.
Ringin ekopisteiden keräyssäiliöihin päätyy säännöllisesti sinne kuulumatonta omaisuutta. Tavaroita putoaa säiliöihin yleensä epähuomiossa, erityisesti kesäaikaan, jolloin niitä kuljetetaan enemmän käsissä kuin taskuissa.
- Välillä ilmoituksia tulee päivittäin, useimmiten kuitenkin viikoittain. Yleensä kyse on avaimista, kännyköistä ja lompakoista, niistä tavaroista, jotka kulkevat aina mukana, kertoo Ringin aluepäällikkö Jari Koivunen.
Toimi nopeasti, mutta turvallisesti
Jos huomaat pudottaneesi omaisuuttasi keräyssäiliöön, asiasta kannattaa ilmoittaa Ringille mahdollisimman pian. Löytymistä ei voida taata, mutta mahdollisuudet ovat parhaat ennen keräyssäiliön tyhjennystä.
- Ilmoitus kannattaa tehdä heti. Jos materiaali on jo ehditty kuljettaa terminaaliin, tavaran löytäminen vaikeutuu merkittävästi, Koivunen sanoo.
Omaa tavaraa ei kuitenkaan pidä yrittää hakea itse keräyssäiliöstä. Niihin kiipeäminen on vaarallista, ja erityisesti puristimella varustetuissa säiliöissä riskit kasvavat entisestään. Myöskään muiden käyttäjien kierrättämistä ei saa estää etsinnän ajaksi.
Kadonneen tavaran etsiminen vaatii usein urakoitsijan käynnin paikalla, keräyssäiliön tyhjennyksen ja materiaalin läpikäynnin. Kustannuksia syntyy riippumatta siitä, löytyykö tavara lopulta vai ei. Etsinnän hinta voi nousta helposti useisiin satoihin euroihin. Ennen etsinnän tilaamista kannattaakin varmistaa huolellisesti, ettei kadonnut tavara ole jäänyt esimerkiksi taskuun, laukkuun, autoon tai kotiin. Noin puolessa tapauksista kadonnut tavara onkin löytynyt muualta. Puristimiin tiputettuja tavaroita on hyvin vaikea löytää pakkauksien joukosta.
Suomessa on yli 1 500 Rinki-ekopistettä
Rinki-ekopisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja alueellisia kierrätyspisteitä, joissa voi lajitella ja kierrättää esimerkiksi kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia sekä paperia. Rinki ylläpitää Suomessa valtakunnallista ekopisteverkostoa, jonka tavoitteena on tehdä pakkausten ja muiden kierrätettävien materiaalien lajittelusta mahdollisimman helppoa ja saavutettavaa. Ekopisteiden avulla arvokkaat materiaalit saadaan takaisin uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja osaksi kiertotaloutta.
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Yhteyshenkilöt
Jari KoivunenAluepäällikköSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oyjari.koivunen@rinkiin.fi
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
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