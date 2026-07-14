Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tulevat muutokset palveluihin 13.7.2026 14:23:29 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalla palvelee perjantaina 28.8. viimeistä päivää lääkärin- ja hoitajanvastaanotto, fysioterapiapalvelut, kuvantaminen ja näytteenotto. Nämä terveyspalvelut jatkuvat asukkaille keskeytyksettä kahdella muulla hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemalla.