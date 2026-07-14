Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.7.2026 11:40:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.07.2026.
Räjähdys/ sortuma: keskisuuri. Vihtavuori, Laukaa.
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskiviikkona aamupäivällä keskisuurelle räjähdys/ sortuma tehtävälle. Pelastuslaitoksella on kolme yksikköä kohteessa. Toiminta kohteessa on vielä kesken.
Lisätietoa klo 1230 jälkeen päivystävältä palomestarilta, puh. 014 332 9610.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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