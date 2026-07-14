Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.7.2026 11:40:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.07.2026.

Räjähdys/ sortuma: keskisuuri. Vihtavuori, Laukaa.

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskiviikkona aamupäivällä keskisuurelle räjähdys/ sortuma tehtävälle. Pelastuslaitoksella on kolme yksikköä kohteessa. Toiminta kohteessa on vielä kesken. 

Lisätietoa klo 1230 jälkeen päivystävältä palomestarilta, puh. 014 332 9610.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.7.2026 14:05:27 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.07.2026 Maastopalo; keskisuuri, Muikunlahdentie Viitasaari Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle maastopalotehtävälle Viitasaaren Muikunlahdentielle. Kohteessa kasvihuone syttynyt palamaan purkutöiden yhteydessä. Palo rajautunut kasvihuoneeseen ja sen läheisyyteen. palo ei kerinnyt leviämään maastoon. Pelastuslaitos sammutti palon. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.7.2026 13:27:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.07.2026 Tieliikenneonnettomuus; pieni, Nelostie, Uurainen Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen tieliikenneonnettomuudesta valtatie 4:llä uuraisilla. Onnettomuudessa osallisina olivat rekka ja pakettiauto, joiden välillä tapahtui peräänajo. Lisäksi onnettomuuteen liittyi yksi henkilöauto. Onnettomuudessa yhteensä neljä osallista, joista yksi viety tarkastukseen. Onnettomuuspaikalla liikenne kulkee tällä hetkellä toista kaistaa pitkin ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye