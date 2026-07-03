LVI-Pitkälä Group osti Suomen Verkostohuollon – palveluverkosto laajenee Kuopioon ja tarjonta vahvistuu Oulussa
16.7.2026 14:00:00 EEST | Habeo Group Oy | Tiedote
LVI-Pitkälä Group Oy on ostanut Rovaniemellä ja Kuopiossa toimivan Suomen Verkostohuolto Oy:n 15.7.2026. Yrityskauppa vahvistaa LVI-Pitkälän palvelu- ja huoltoliiketoimintaa laajentaen yhtiön toiminnan Kuopioon ja tuoden Habeo Groupiin noin 30 uutta ammattilaista. Yhteisen kasvun ensimmäinen konkreettinen askel otetaan elokuussa Oulussa, missä Suomen Verkostohuolto aloittaa toiminnan uuden toimipisteen voimin.
Vuonna 2025 Suomen Verkostohuollon liikevaihto oli hieman alle kolme miljoonaa euroa. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa viemärihuollot, kaukolämpöverkostojen palvelut sekä putkistojen kuvaus, paikannus, puhdistus ja sulatus. Yhtiö toteuttaa myös verkostoihin liittyviä korjaus- ja pihatöitä.
LVI-Pitkälä Groupiin kuuluu entuudestaan kahdeksan tytäryhtiötä. Yrityskaupan jälkeen LVI-Pitkälä Group ja Suomen Verkostohuolto molemmat kuuluvat kiinteistötekniikan ja korjausrakentamisen konserni Habeo Groupiin.
Yhteinen kasvu käynnistyy Oulusta
LVI-Pitkälä Groupin toimitusjohtajan Veikko Laitilan mukaan yritykset ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan ja yrityskauppa vahvistaa yhteistä tekemistä edelleen.
– Suomen Verkostohuollon erityisosaaminen täydentää palvelutarjontaamme erittäin luontevasti. Kaupan myötä laajennamme toimintaamme nyt ensimmäistä kertaa Kuopioon ja jatkossa pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kattavammin Rovaniemellä. Oulun toimipisteen avaaminen on ensimmäinen konkreettinen askel yhteisessä kasvussamme. Tuomme Ouluun Suomen Verkostohuollon koko palveluvalikoiman, Laitila kertoo.
– Molemmissa yhtiöissä tekeminen perustuu vahvaan ammattitaitoon, mutkattomaan palveluun ja siihen, että sovitut asiat hoidetaan kunnolla loppuun. Meillä on hyvät lähtökohdat kehittää yhdessä entistä vahvempi palveluyhtiö, hän jatkaa.
Vahvempi tuki henkilöstölle ja liiketoiminnan kehittämiselle
Suomen Verkostohuollon toiminta käynnistyi vuonna 2020 koronapandemian keskellä Rovaniemellä, josta se laajentui Pohjois-Savoon saman vuoden aikana. Yhtiö on kasvanut nopeasti vahvaksi verkostojen huoltoon ja kunnossapitoon keskittyväksi palveluyhtiöksi.
– Lähdimme rakentamaan yritystä ongelmanratkaisun näkökulmasta. Alusta lähtien meille on ollut tärkeää vastata asiakkaiden tarpeisiin ja hoitaa jokainen työ vastuullisesti loppuun asti. LVI-Pitkälässä tunnistimme samanlaisen käytännönläheisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan, kertoo Suomen Verkostohuollon toimitusjohtaja Markus Nurmela.
Yhdistyminen antaa Suomen Verkostohuollolle vahvemmat resurssit hallintoon, henkilöstön kehittämiseen ja tulevaan kasvuun.
– Pystymme jatkossa keskittymään entistä paremmin siihen, minkä osaamme parhaiten. Samalla saamme Habeo Groupista hallinnollisiin tehtäviin suuremman organisaation tuen. Me, Suomen Verkostohuollon omistajat siirrymme osakkaiksi Habeoon jatkaen työskentelyä täydellä sitoutumisella ja intohimolla. Asiakkaidemme edun lisäksi uskon, että tämä on hyvä asia henkilöstöllemme. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat meille aidosti tärkeää, ja haluamme pitää niistä hyvää huolta myös toiminnan kasvaessa, Nurmela painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikko LaitilatoimitusjohtajaLVI-Pitkälä Group OyPuh:+358 (0)40 066 0938veikko.laitila@lvipitkala.fi
Markus NurmelatoimitusjohtajaSuomen Verkostohuolto OYPuh:+358 (0)40 354 7417markus.nurmela@verkostohuolto.fi
Kuvat
Habeo Group
Habeo Group on vuonna 2022 perustettu kotimainen, nopeasti kasvava kiinteistötekniikan ja korjausrakentamisen palvelut laajasti kattava konserni. Tällä hetkellä konsernissa on 30 yhtiötä. Habeon palvelut kattavat laaja-alaisesti kiinteistötekniikan palvelut ja ratkaisut. Ydinosaamista ovat lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähkötyöt, jäähdytys ja kylmätekniikka, paloturvallisuus sekä rakennusautomaatio. Teemme myös pienempiä saneeraus- ja korjausurakoita, joissa kiinteistötekniikka on keskeisessä roolissa.
Suomen Verkostohuolto Oy
Suomen Verkostohuolto Oy on kiinteistöjen verkostoista ja kaukolämpöverkostoista pitkän kokemuksen omaamien henkilöiden perustama yritys, jolla on toimipisteet tällä hetkellä Rovaniemellä, Lapinlahdella ja Kuopiossa.
LVI-Pitkälä Group Oy
LVI-Pitkälä on koko Suomessa toimiva LVI-alan palveluyritys. Talotekniikan ammattilaiset palvelevat viidessä eri toimipisteessä; Rovaniemellä, Torniossa, Oulussa, Tampereella ja Uudellamaalla. LVI-Pitkälä palvelee niin yksityis- kuin yritysasiakkaita kaikissa lämpöön, veteen ja ilmastointiin liittyvissä asioissa. LVI-Pitkälän on tarjota alueemme parasta ja laadukkainta LVI-palvelua, josta jää mukava asiakaskokemus.
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