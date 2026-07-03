LVI-Pitkälä Group osti Suomen Verkostohuollon – palveluverkosto laajenee Kuopioon ja tarjonta vahvistuu Oulussa

Vuonna 2025 Suomen Verkostohuollon liikevaihto oli hieman alle kolme miljoonaa euroa. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa viemärihuollot, kaukolämpöverkostojen palvelut sekä putkistojen kuvaus, paikannus, puhdistus ja sulatus. Yhtiö toteuttaa myös verkostoihin liittyviä korjaus- ja pihatöitä.

LVI-Pitkälä Groupiin kuuluu entuudestaan kahdeksan tytäryhtiötä. Yrityskaupan jälkeen LVI-Pitkälä Group ja Suomen Verkostohuolto molemmat kuuluvat kiinteistötekniikan ja korjausrakentamisen konserni Habeo Groupiin.

Yhteinen kasvu käynnistyy Oulusta

LVI-Pitkälä Groupin toimitusjohtajan Veikko Laitilan mukaan yritykset ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan ja yrityskauppa vahvistaa yhteistä tekemistä edelleen.

– Suomen Verkostohuollon erityisosaaminen täydentää palvelutarjontaamme erittäin luontevasti. Kaupan myötä laajennamme toimintaamme nyt ensimmäistä kertaa Kuopioon ja jatkossa pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kattavammin Rovaniemellä. Oulun toimipisteen avaaminen on ensimmäinen konkreettinen askel yhteisessä kasvussamme. Tuomme Ouluun Suomen Verkostohuollon koko palveluvalikoiman, Laitila kertoo.

– Molemmissa yhtiöissä tekeminen perustuu vahvaan ammattitaitoon, mutkattomaan palveluun ja siihen, että sovitut asiat hoidetaan kunnolla loppuun. Meillä on hyvät lähtökohdat kehittää yhdessä entistä vahvempi palveluyhtiö, hän jatkaa.

Vahvempi tuki henkilöstölle ja liiketoiminnan kehittämiselle





Suomen Verkostohuollon toiminta käynnistyi vuonna 2020 koronapandemian keskellä Rovaniemellä, josta se laajentui Pohjois-Savoon saman vuoden aikana. Yhtiö on kasvanut nopeasti vahvaksi verkostojen huoltoon ja kunnossapitoon keskittyväksi palveluyhtiöksi.

– Lähdimme rakentamaan yritystä ongelmanratkaisun näkökulmasta. Alusta lähtien meille on ollut tärkeää vastata asiakkaiden tarpeisiin ja hoitaa jokainen työ vastuullisesti loppuun asti. LVI-Pitkälässä tunnistimme samanlaisen käytännönläheisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan, kertoo Suomen Verkostohuollon toimitusjohtaja Markus Nurmela.

Yhdistyminen antaa Suomen Verkostohuollolle vahvemmat resurssit hallintoon, henkilöstön kehittämiseen ja tulevaan kasvuun.

– Pystymme jatkossa keskittymään entistä paremmin siihen, minkä osaamme parhaiten. Samalla saamme Habeo Groupista hallinnollisiin tehtäviin suuremman organisaation tuen. Me, Suomen Verkostohuollon omistajat siirrymme osakkaiksi Habeoon jatkaen työskentelyä täydellä sitoutumisella ja intohimolla. Asiakkaidemme edun lisäksi uskon, että tämä on hyvä asia henkilöstöllemme. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat meille aidosti tärkeää, ja haluamme pitää niistä hyvää huolta myös toiminnan kasvaessa, Nurmela painottaa.