Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.7.2026 12:31:11 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 15.07.2026.

Räjähdys/ sortuma: keskisuuri. Vihtavuori, Laukaa.

Pelastuslaitoksen toiminta kohteessa on päättynyt. Tiedotusvastuu on siirretty poliisille. Pelastuslaitos ei tiedota onnettomuudesta enempää. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 15:25:39 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026 Rakennuspalo: keskisuuri. Taipaleentie, Hankasalmi. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta keskiviikkona iltapäivällä. Rakennuksessa oli syttynyt pieni palonalku rakenteen sisällä. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi purkaa seinä- ja lattiarakennetta ja varmistua, että kytöpalo ei pääse etenemään. Kohteessa työskenteli neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 13:57:01 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026 Rakennuspalo: keskisuuri. Haapajärventie, Pihtipudas. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta keskiviikkona. Kohteessa paloi noin 100 m2 kokoinen piharakennus. Rakennus oli täyden palon vaiheessa, kun ensimmäinen pelastusyksikkö saapui kohteeseen. Sammutustoiminnan ansiosta palo saatiin rajattua niin, ettei se päässyt leviämään muihin rakennuksiin tai maastoon. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 13:08:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026. Rakennuspalo: suuri. Vehkaojantie, Jämsä. Jämsän Vehkaojantiellä sijaitsevassa rakennuksessa havaittiin palaneen hajua ja pientä savua sähköpääkeskuksessa. Pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen varsinainen savu oli kuitenkin jo hälvennyt. Pelastuslaitos tarkasti tilat lämpökameraa käyttäen ja varsinaista tulipaloa ei löytynyt. Savu on aiheutunut todennäköisesti sähköpääkeskuksessa aiheutuneesta viasta. Ei henkilövahinkoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye