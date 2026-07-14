Lidl Suomi

Tämä terveystrendi jyrää nyt jäätelöhyllyillä

16.7.2026 08:30:00 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

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Jäätelökesä käy nyt kuumana, kun kesäpäivistä nautitaan jäätelöä herkutellen. Perinteiset maut pitävät jäätelöissä yhä pintansa, mutta yksi trendi kasvattaa hurjaa vauhtia suosiotaan. Proteiinijäätelöt ovat nousseet erityissuosioon ja niiden myynnissä on selkeätä kasvua.

Kesä ja jäätelö kuuluvat erottamattomasti yhteen. Tutut jäätelömaut mansikasta suklaaseen maistuvat vuodesta toiseen suomalaisille, mutta yksi iso trendi näkyy nyt myös jäätelöissä. Kauppojen pakastealtaat ovat täyttyneet viime vuosina proteiinijäätelöistä, jotka ovat suosittu vaihtoehto perinteiselle jäätelölle. 

– Hyvinvointitrendi jatkaa edelleen kasvuaan ja se näkyy myös jäätelöissä. Proteiinijäätelöt ovat herkullisia, mutta samalla terveellisempiä. Näiden tuotteiden myynti on selkeästi kasvanut meillä, Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst kertoo.

Proteiinijäätelöissä on  pienempi sokerimäärä ja ne ovat vähärasvaisempia ja vähäkalorisempia vaihtoehtoja. Proteiinin lähde proteiinijäätelöissä on yleisimmin maitoproteiinia tai heraproteiinia. Proteiinijäätelöt voivat tukea päivittäistä proteiinin saantia.

Viileää herkkua

Suomalaisten jäätelön kulutus kasvaa kesäisin jopa viisinkertaiseksi. Tänä kesänä jäätelöä on syöty erityisen paljon. 

– Aurinkoinen sää ja positiiviset uudet innovaatiot ovat näkyneet meillä selkeästi myynneissä, sillä jäätelöä on myyty selvästi enemmän kuin viime kesänä. On ollut ilo huomata, että jäätelöt maistuvat asiakkaillemme niin hyvin, Herbst toteaa.

Lidlin yksi kesän jäätelöhyllyn uutuuksista on Gelatellin vaniljanmakuinen proteiinikeksijäätelö, joka täydentää Lidlin proteiinijäätelöiden valikoimaa. Se on kätevä napata välipalaksi rannalle, piknikille tai vaikka kuntosalille. Tuote sisältää yli kaksi kertaa enemmän proteiinia kuin tavallinen keksijäätelö.

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Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

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Lidl haluaa panostaa siihen, että kaikilla on varaa saada enemmän hedelmiä ja vihanneksia lautaselle. Parhaimmilta kasvikset maistuvat, kun ne ovat sesongissa ja nautitaan luonnollisen satokautensa mukaan. Silloin ne ovat tuoreimpia ja herkullisimpia, eli parasta juuri nyt. Lidleissä alkaa heinäkuussa sesonkimarkkinat, jonka myötä satokauden kasvisten hintoja on laskettu merkittävästi.

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