Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 15.7.2026 13:08:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026. Rakennuspalo: suuri. Vehkaojantie, Jämsä. Jämsän Vehkaojantiellä sijaitsevassa rakennuksessa havaittiin palaneen hajua ja pientä savua sähköpääkeskuksessa. Pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen varsinainen savu oli kuitenkin jo hälvennyt. Pelastuslaitos tarkasti tilat lämpökameraa käyttäen ja varsinaista tulipaloa ei löytynyt. Savu on aiheutunut todennäköisesti sähköpääkeskuksessa aiheutuneesta viasta. Ei henkilövahinkoja.