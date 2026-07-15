Virta: Pääministeri ei tunnu ymmärtävän, että kysymys ei ole lobbareista vaan hänen omasta arviointikyvystään – puhemiehen kutsuttava eduskunta koolle

Virta vetoaa eduskunnan puhemieheen, että tämä kutsuu eduskunnan koolle kuulemaan pääministerin selvityksen asiasta.



– Pääministeri sanoi A-studiossa olevansa käytettävissä asian selvittämiseksi. Nyt puhemiehen on syytä kutsua eduskunta koolle kuten oppositiosta olemme pyytäneet. Suomalaiset ansaitsevat avoimet vastaukset siitä, miten kymmenien miljoonien eurojen tukilinjaus syntyi ja millä perusteilla se tehtiin - onhan tämä nyt melkoinen soppa, Virta sanoo.



Virran mukaan A-studion suurin ristiriita jäi vaille vastausta.



– Pääministeri sanoi, ettei varsinaista päätöstä tehdä ilman kunnollista valmistelua ja vaikutusarvioita. Samalla hän kuitenkin puolusti sitä, että 35 miljoonan euron ehdollinen tukilinjaus tehtiin jo ennen kuin nämä arviot olivat valmiina vain hankkeen toimijoiden omiin arvioihin pohjaten. Siitä herää väistämättä kysymys: miksi rahat luvattiin ennen kuin riippumaton valmistelu oli tehty?



– Nyt koko asia arvioidaan uudelleen. Mutta miksi arviointi tehdään vasta sen jälkeen, kun tukilupaus on jo annettu? Julkisten varojen käytössä järjestyksen pitäisi olla päinvastainen: ensin riippumattomat vaikutusarviot, laskelmat ja huolellinen valmistelu, vasta sitten poliittiset ratkaisut.



Virran mukaan kyse on siitä, millä perusteilla julkista rahaa Suomessa jaetaan.



– Ei voi olla niin, että kymmenien miljoonien eurojen tukilinjauksia tehdään näin hataralta pohjalta. Päätöksiä ei pidä ”runnoa läpi” eikä julkisia varoja jakaa sen perusteella, kenellä on parhaat yhteydet tai kaverit vallan ytimessä. Päätösten on perustuttava avoimiin prosesseihin, virkamiesvalmisteluun ja objektiivisiin vaikutusarvioihin.



– Jos syntyy vaikutelma, että tukilinjauksia voi saada runtattua läpi poliittisen johdon kautta kaverikaistaa, koko julkisen rahoituksen uskottavuus kärsii. Miksi yritykset ja muut toimijat käyttäisivät aikaa virallisiin hakuprosesseihin, jos näyttää siltä, että tehokkain reitti on päästä suoraan vallan ytimeen? Suomessa jokaisen hankkeen on voitava luottaa siihen, että ratkaisut tehdään samoilla pelisäännöillä.



Virran mukaan hämmentävintä A-studiossa oli se, ettei pääministeri edelleenkään tunnistanut omaa rooliaan.



– Pääministeri sanoi, ettei hallitukseen voi vaikuttaa tällä tavalla. Mutta juuri tältähän tämä ulospäin näyttää. Kun tukilinjaus syntyy ennen riippumatonta valmistelua ja vaikutusarvioita, ongelma ei ole ensisijaisesti lobbareiden toiminta vaan se, että pääministeri on ollut valmis tekemään näin merkittävän poliittisen linjauksen ilman niitä.



– Hämmentävää on, että pääministeri pitää nyt hankkeen lobbaamiseen liittyneitä toimintatapoja ongelmallisina, mutta ei tunnu edelleenkään näkevän omassa toiminnassaan ongelmaa. Kysymys ei ole enää lobbareiden arviointikyvystä vaan pääministerin arviointikyvystä. Juuri siksi suomalaisten luottamus avoimeen ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon horjuu.



– Suomalaisille on perusteltu kipeitä säästöjä sillä, että Suomen talous on pelastettava. Siksi on täysin perusteltua kysyä, miksi juuri tälle hankkeelle oltiin valmiita lupaamaan 35 miljoonaa euroa ennen kuin riippumattomat vaikutusarviot oli tehty.



– Tätä sotkua seuratessa näyttää lähinnä siltä, että Suomen talouden pelastamista tärkeämpää on ollut pelastaa kokoomustoimijoiden talous. Enkä malta olla sanomatta, että nyt kun pääministerin mukaan tämän hankkeen rahoituslupaus arvioidaan nyt uudelleen todellisten vaikutusarvioiden pohjalta, saman periaatteen soisi koskevan muitakin hallituksen päätöksiä. Esimerkiksi yhteisöveron alennus ei olekaan maksamassa itse itseään takaisin kuten kovin luvattiin. Ei ihme, että valtiontalous horjuu, jos toimintatavaksi näyttää muodostuneen päättää ensin ja arvioida vaikutukset vasta jälkikäteen.



– No, ehkä tämä Garden-soppa tekee nyt näkyväksi paitsi kokoomuksen todellisen taloususkottavuuden sekä sen miten pieni piiri tässä maassa rahan ympärillä lopulta pyörii. Toivottavasti eduskunta saadaan pian koolle, suomalaisille vastaukset ja jatkossa avoimempaa sekä oikeudenmukaisempia päätöksentekoprosesesseja.