Momentum Kirjat

Jaakko Jokisen toisessa romaanissa seikkaillaan arvoviulun jäljillä Italiasta Viipurin ja Budapestin kautta maailman ääriin

22.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Viulua havittelevat omakseen niin macaolainen kasinomiljonääri kuin ihmis- ja infektiokammoinen suomalainen keräilijäkin. Minne viulu lopulta päätyy, ja millä hinnalla?

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki

Jaakko Jokisen romaani Viipurin viulu on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Vuonna 1737 Cremonassa, Milanon herttuakunnassa, viulunrakentaja lopettelee työpäiväänsä kylmässä verstaassa. Reilun kahdensadan vuoden päästä Viipurissa eräs ylikersantti nappaa talon takaa löytämästään kasasta mukaansa viulukotelon. Talvisota päättyy, eikä kotelon sisältö enää palaa omistajalleen Viipuriin.

Entinen sotilastiedustelun asiamies Lauri elää erakkona pienessä saaressa Suomussalmella. Hänen vanha tuttavansa Jutta ansaitsee elantonsa fikserinä tehden monenkirjavia palveluksia varakkaille asiakkailleen. Kaksikko tempautuu seikkailuun, jossa täysin ennakoimattomat tapahtumien käänteet seuraavat toisiaan. Matkan aikana seurueeseen liittyvät niin pohjoiskorealainen toisinajattelija kuin libanonilaissyntyinen huippuviulistikin.

Jaakko Jokisen ensimmäinen romaani Äyräskoski (2024) liikkui kirjoittajalle rakkaan paperiteollisuuden maailmassa. Viipurin viulu on Jokisen toisinkoinen. Jokista on aina kiehtonut ajatus siitä, kuinka satoja vuosia sitten syntyneiden mestarien rakentamat viulut ovat säilyneet nykypäivään ja niitä soitetaan yhä edelleen maailman suurissa konserttisaleissa.

JOKINEN, JAAKKO : Viipurin viulu
245 sivua
ISBN 9789524173438
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2026

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Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuusseikkailuromaaniviipuribudapestitaliasuomussalmiviulu

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Kuvat

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Jaakko Jokisen kuva © Ari Haimi
Jaakko Jokisen kuva © Ari Haimi
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