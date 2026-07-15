Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
16.7.2026 02:56:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 16.07.2026
Rakennuspalo: keskisuuri. Jyväskylä, Kaakonpyrstö.
Kerrostalon kellaritiloissa syttyi tulipalo torstaiyönä. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja aloitti jälkivahingontorjunnan kohteessa. Palo ei päässyt leviämään kerrostalon muihin tiloihin, eikä ketään altistunut palolle.
Kohteeseen hälytettiin pelastuslaitokselta yhteensä yhdeksän yksikköä. Pelastustoiminta päättyy kohteessa arviolta klo 04.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 13:08:15 EEST | Tiedote
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 12:31:11 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 15.07.2026. Räjähdys/ sortuma: keskisuuri. Vihtavuori, Laukaa. Pelastuslaitoksen toiminta kohteessa on päättynyt. Tiedotusvastuu on siirretty poliisille. Pelastuslaitos ei tiedota onnettomuudesta enempää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.7.2026 11:40:35 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.07.2026. Räjähdys/ sortuma: keskisuuri. Vihtavuori, Laukaa. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskiviikkona aamupäivällä keskisuurelle räjähdys/ sortuma tehtävälle. Pelastuslaitoksella on kolme yksikköä kohteessa. Toiminta kohteessa on vielä kesken. Lisätietoa klo 1230 jälkeen päivystävältä palomestarilta, puh. 014 332 9610.
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