Samat kaupungit johtavat vuokrakehitystä – pääkaupunkiseudulla vuokrat yhä laskussa
16.7.2026 09:16:17 EEST | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2026 toiselta neljännekseltä. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat jatkoivat laskuaan pääkaupunkiseudulla, mutta muualla Suomessa vuokrat nousivat maltillisesti. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat 0,3 prosenttia vuoden takaisesta, kun muualla maassa nousua kertyi 0,4 prosenttia. Kehitys jatkuu pitkälti ennallaan: vahvat korkeakoulukaupungit vetävät vuokrakehitystä, kun taas pääkaupunkiseudulla runsas vuokra-asuntojen tarjonta pitää vuokrat edelleen laskussa, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
”Vuokramarkkinoilla ratkaisee tällä hetkellä tarjonnan ja kysynnän tasapaino, ei kaupungin koko tai tulevaisuuden kasvulupaukset. Siinä missä pääkaupunkiseudulla vuokralaiset voivat edelleen valita kymmenistä vaihtoehdoista, monessa kaupungissa kilpailu hyvistä asunnoista on jo kiristynyt, ja erityisesti näin kesäaikaan”, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä (+2,0 %), Vaasassa (+1,3 %) sekä Joensuussa (+1,1 %). Suurimmat laskut nähtiin sen sijaan Porvoossa (-1,9 %), Keravalla (-1,6 %) ja Vantaalla (-1,2 %). Vuokrat jatkavat laskuaan myös esimerkiksi Helsingissä (-0,2 %) ja Oulussa (-0,2 %), kun sen sijaan Turussa vuokrat nousevat 0,7 prosenttia ja Tampereella 1 prosentin.
”Samat kaupungit pysyvät kärjessä neljännes toisensa jälkeen. Kyse ei siis ole sattumasta vaan näissä kaupungeissa markkina on vuokranantajan puolella. Asunnot menevät erittäin nopeasti vuokralle ja vuokrakehitys on positiivisen puolella”, Karlsson tiivistää.
”Lisäksi vuokramarkkinoiden vilkkain sesonki on juuri nyt käynnissä. Opiskelijoiden kannattaa aloittaa asunnonhaku viimeistään nyt, sillä monessa korkeakoulukaupungissa parhaat vuokra-asunnot on jo vuokrattu ja valinnanvara kaventuu nopeasti", Karlsson vinkkaa.
Yksiöt jatkavat vahvinta vuokrakehitystä
Huonetyyppien välisessä tarkastelussa yksiöt palasivat kärkipaikalle. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden vuokrat laskivat 0,2 prosenttia, kaksioiden 0,3 prosenttia ja kolmioiden 0,4 prosenttia. Muualla Suomessa yksiöiden vuokrat nousivat keskimäärin 0,6 prosenttia, kaksioiden 0,3 prosenttia ja kolmioiden 0,2 prosenttia.
Yksiöiden vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä ja Vaasassa (+1,9 %). Seuraavina tulivat Rovaniemi (+1,5 %) ja Joensuu (+1,4 %). Kaksioissa suurin nousu nähtiin Rovaniemellä (+2,1 %), Vaasassa (+1,2 %) ja Joensuussa (+1 %). Kolmioissa nousu oli hyvin tasaista ja kärjessä Rovaniemi (1,7 %), Joensuu (+1,4 %) ja Tampere (+1,2 %). Porvoossa, Vantaalla ja Keravalla vuokrat laskevat eniten niin yksiöissä, kaksioissa kuin kolmioissakin.
”Vuokramarkkina toimii lopulta pitkälti varsin yksinkertaisella logiikalla. Jos asuntoja on liian vähän suhteessa kysyntään, vuokrat nousevat. Jos asuntoja on liikaa, vuokrat laskevat. Rovaniemi ja pääkaupunkiseutu ovat tästä tällä hetkellä kaksi ääripäätä”, Karlsson toteaa.
Valtion tukemissa asunnoissa vuokrat nousivat edelleen vapaarahoitteisia asuntoja nopeammin. Samalla tyhjien asuntojen määrä nousi viime vuonna jo 11 069 asuntoon. Suurimmat vuokrankorotukset mitattiin Vaasassa (+3,3 %), Rovaniemellä (+2,8 %) ja Joensuussa (+2,7 %). Pääkaupunkiseudulla valtion tukemien asuntojen vuokrien nousu on hieman hidastunut (2,0 %) kuin myös muualla Suomessa 1,7 prosenttia.
”Kun vapaarahoitteisten vuokrien kehitys on ollut usean vuoden ajan selvästi maltillisempaa kuin valtion tukemissa asunnoissa, vuokraero kaventuu monilla alueilla nopeasti. Tämänkaltainen kehitys on omiaan siirtämään kysyntää markkinaehtoiselle puolelle”, Karlsson muistuttaa.
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Yhteyshenkilöt
Eemeli KarlssonEkonomisti, Suomen Vuokranantajat ryPuh:044 283 6062eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 35 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 370 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
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