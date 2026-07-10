Samat kaupungit johtavat vuokrakehitystä – pääkaupunkiseudulla vuokrat yhä laskussa

”Vuokramarkkinoilla ratkaisee tällä hetkellä tarjonnan ja kysynnän tasapaino, ei kaupungin koko tai tulevaisuuden kasvulupaukset. Siinä missä pääkaupunkiseudulla vuokralaiset voivat edelleen valita kymmenistä vaihtoehdoista, monessa kaupungissa kilpailu hyvistä asunnoista on jo kiristynyt, ja erityisesti näin kesäaikaan”, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä (+2,0 %), Vaasassa (+1,3 %) sekä Joensuussa (+1,1 %). Suurimmat laskut nähtiin sen sijaan Porvoossa (-1,9 %), Keravalla (-1,6 %) ja Vantaalla (-1,2 %). Vuokrat jatkavat laskuaan myös esimerkiksi Helsingissä (-0,2 %) ja Oulussa (-0,2 %), kun sen sijaan Turussa vuokrat nousevat 0,7 prosenttia ja Tampereella 1 prosentin.

”Samat kaupungit pysyvät kärjessä neljännes toisensa jälkeen. Kyse ei siis ole sattumasta vaan näissä kaupungeissa markkina on vuokranantajan puolella. Asunnot menevät erittäin nopeasti vuokralle ja vuokrakehitys on positiivisen puolella”, Karlsson tiivistää.

”Lisäksi vuokramarkkinoiden vilkkain sesonki on juuri nyt käynnissä. Opiskelijoiden kannattaa aloittaa asunnonhaku viimeistään nyt, sillä monessa korkeakoulukaupungissa parhaat vuokra-asunnot on jo vuokrattu ja valinnanvara kaventuu nopeasti", Karlsson vinkkaa.

Yksiöt jatkavat vahvinta vuokrakehitystä

Huonetyyppien välisessä tarkastelussa yksiöt palasivat kärkipaikalle. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden vuokrat laskivat 0,2 prosenttia, kaksioiden 0,3 prosenttia ja kolmioiden 0,4 prosenttia. Muualla Suomessa yksiöiden vuokrat nousivat keskimäärin 0,6 prosenttia, kaksioiden 0,3 prosenttia ja kolmioiden 0,2 prosenttia.

Yksiöiden vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä ja Vaasassa (+1,9 %). Seuraavina tulivat Rovaniemi (+1,5 %) ja Joensuu (+1,4 %). Kaksioissa suurin nousu nähtiin Rovaniemellä (+2,1 %), Vaasassa (+1,2 %) ja Joensuussa (+1 %). Kolmioissa nousu oli hyvin tasaista ja kärjessä Rovaniemi (1,7 %), Joensuu (+1,4 %) ja Tampere (+1,2 %). Porvoossa, Vantaalla ja Keravalla vuokrat laskevat eniten niin yksiöissä, kaksioissa kuin kolmioissakin.

”Vuokramarkkina toimii lopulta pitkälti varsin yksinkertaisella logiikalla. Jos asuntoja on liian vähän suhteessa kysyntään, vuokrat nousevat. Jos asuntoja on liikaa, vuokrat laskevat. Rovaniemi ja pääkaupunkiseutu ovat tästä tällä hetkellä kaksi ääripäätä”, Karlsson toteaa.

Valtion tukemissa asunnoissa vuokrat nousivat edelleen vapaarahoitteisia asuntoja nopeammin. Samalla tyhjien asuntojen määrä nousi viime vuonna jo 11 069 asuntoon. Suurimmat vuokrankorotukset mitattiin Vaasassa (+3,3 %), Rovaniemellä (+2,8 %) ja Joensuussa (+2,7 %). Pääkaupunkiseudulla valtion tukemien asuntojen vuokrien nousu on hieman hidastunut (2,0 %) kuin myös muualla Suomessa 1,7 prosenttia.

”Kun vapaarahoitteisten vuokrien kehitys on ollut usean vuoden ajan selvästi maltillisempaa kuin valtion tukemissa asunnoissa, vuokraero kaventuu monilla alueilla nopeasti. Tämänkaltainen kehitys on omiaan siirtämään kysyntää markkinaehtoiselle puolelle”, Karlsson muistuttaa.