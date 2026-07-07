Kuumuus rasittaa auton pintoja ja tekee pesusta mutkikkaampaa – Autoglymin käytännön vinkit auton pesuun helteellä
17.7.2026 08:01:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Kuuma sää ja suora auringonpaiste asettavat omat haasteensa auton pesulle. Huolellinen esipesu helpottaa pinttyneen lian irrottamista ja vähentää naarmujen riskiä. Suojakäsittely auttaa pitämään auton puhtaampana ja tekee seuraavasta pesusta vaivattomamman.
Vaikka Suomessa rajut helleaallot ovat vielä toistaiseksi harvinaisia, korkea lämpötila ja voimakas auringonpaiste voivat tehdä auton huollosta tavallista haastavampaa. Lämpimällä säällä esimerkiksi lintujen jätökset, puiden mahla ja siitepöly, hyönteiset, tiepöly sekä aurinkovoiteiden jäämät voivat tarttua maalipintaan tavallista tiukemmin. Toisaalta autoa pestessä pesuaineet ja vesi kuivuvat kuumalla pinnalla nopeasti, mikä voi jättää pintaan rumia raitoja tai vesijälkiä.
Auton pesun sudenkuopat voi välttää huolellisuudella ja oikeilla tuotteilla. Autoglymin pesuvinkit perustuvat tuotekehityksen ja teknisen asiantuntijatiimin kokemukseen ammattimaisesta autonhoidosta.
Autoglymin 10 vinkkiä auton pesuun kuumalla säällä
1. Pese auto aamulla tai illalla
Paras aika kesäpesulle on aikainen aamu tai myöhäinen ilta, jolloin auton pinta on viileämpi. Helpottaa myös, jos auto on pesun aikaan varjossa. Muista huolehtia omasta terveydestäsi auton pesun aikana eli juo vettä ja käytä aurinkovoiteita.
2. Esipesu säästää maalipintaa
Esipesuaine, kuten Autoglymin Polar Blast, irrottaa pinttynyttä likaa ja vähentää maalipinnan naarmuuntumisen riskiä varsinaisessa käsinpesussa. Vaahtopesun pH-arvo on neutraali, joten se on hellävarainen auton pinnalla olevia kiilloke- tai vahakerroksia kohtaan. Lisäksi esimerkiksi hyönteisten jäämät kannattaa puhdistaa siihen sopivalla pesuaineella, kuten Autoglymin Active Insect Removerilla. Huuhtele letkulla tai painepesurilla alhaalta ylöspäin edeten.
3. Pese vanteet ensin
Vanteisiin kertyy runsaasti jarrupölyä ja muuta likaa. Ne saa parhaiten pestyä tarkoitukseen soveltuvan pesuaineen, kuten Autoglym Advanced All Wheel Cleanerin avulla. Vanteet puhdistetaan ennen korin pesua, lika ei pääse leviämään puhtaalle maalipinnalle. Varmista, että vanteiden lämpötila ei ole liian korkea ennen puhdistusta.
4. Käytä pesussa kahden ämpärin menetelmää
Kun esipesu on tehty, varsinaisen pesun voi tehdä vaikkapa AutoGlym Polar Wash -autoshampoolla. Pese auto käsin käyttäen kahta ämpäriä: toisessa on pesuvesi ja toisessa puhdas huuhteluvesi. Tämä on erityisen tärkeää, jos joudut jostain syystä jättämään esipesun väliin. Työskentele ylhäältä alaspäin ja pese pieni alue kerrallaan. Käytä runsaasti pesuvettä ja vältä hankaamasta pinttynyttä likaa voimalla.
5. Pinttynyt lika vaatii oikeat tuotteet
Lintujen jätökset, piki ja muu vaikea lika kannattaa poistaa niille tarkoitetuilla puhdistusaineilla (esim. Autoglym Intensive Tar Remover). Erityisesti lintujen jätökset on hyvä putsata mahdollisimman pian, sillä ne voivat vaurioittaa maalipintaa lämpimällä säällä.
6. Pese ja huuhtele osissa
Kuumalla säällä pesuaine kuivuu nopeasti pintaan kiinni. Siksi auto kannattaa pestä osissa ja huuhdella jokainen alue heti pesun jälkeen. Lopuksi huuhtele koko auto ylhäältä alaspäin. AutoGlym Polar Seal -pinnoite on tarkoitettu helppoon, nopeaan ja kiiltävään viimeistelyyn, ja se antaa autolle vettä- ja likaa hylkivän suojan. Viimeistelytuotteita käytettäessä on kuitenkin erityisen tärkeää, että auto on pesun aikana varjossa tai maalipinta ei ole kuuma.
7. Kuivaa auto heti huuhtelun jälkeen
Aurinko kuivattaa pintoja hetkessä, joten suurimpia virheitä pesun yhteydessä on jättää auto kuivumaan itsestään suoraan paahteeseen. Kuivaa maalipinta mahdollisimman pian pesun jälkeen puhtaalla mikrokuituliinalla (esim. Autoglym Ultra Soft Drying Towel), jolloin vesijälkiä ei ehdi muodostua.
8. Pidä auto siistinä myös pesukertojen välillä
Jos autossa on vain pölyä tai kevyttä likaa, Autoglymin Rapid Detailerin kaltainen suhkemainen vaha auttaa pitämään auton siistinä ilman varsinaista pesua. Käytä puhdasta mikrokuituliinaa levittämiseen ja vaihda liinan puhdas puoli riittävän usein, jotta lika ei naarmuta pintaa.
9. Puhdista ainakin lasit ja valot
Jos helle ei houkuttele koko auton pesuun, lasien ja valojen pikainen puhdistus Autoglymin Fast Glassin tapaisella tuotteella parantaa näkyvyyttä ja pitää auton edustavana.
10. Suojaa maalipinta
Hyvä vaha tai keraaminen suoja muodostaa maalipinnalle likaa hylkivän kerroksen. Suojattu pinta likaantuu hitaammin ja seuraava pesukerta sujuu huomattavasti helpommin.
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Lisätietoja ja tuotepyynnöt medialle:
Markus Hilden
Viestintätoimisto Manifesto
+358 44 363 9961
markus.hilden@manifesto.fi
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Yhteyshenkilöt
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
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Tietoa Autoglymistä
Autoglym on Ison-Britannian suurin autonhoitotuotemerkki. Kaikki yrityksen kemialliset tuotteet kehitetään, testataan ja valmistetaan sen huippumoderneissa tutkimus- ja kehityskeskuksessa sekä tuotantolaitoksissa Letchworth Garden Cityssä. Autoglym pyrkii luomaan maailman parhaita autonhoitotuotteita, ja se vie tuotteitaan nykyään yli 45 maahan. Uusin palkittu tuotevalikoima, joka käsittää yli 60 tuotetta autonhoidon jokaiseen vaiheeseen, on suunniteltu niin satunnaiskäyttäjille kuin innokkaille autonhoidon harrastajillekin – jokainen Autoglym-tuote on helppokäyttöinen ja miellyttävä käyttää, ja se jättää jälkeensä korkealaatuisen lopputuloksen.
Maaliskuusta 2025 lähtien Autoglym-tuotteita on jälleenmyynyt Suomessa yksinoikeudella AS Baltoilin tytäryhtiö Nextoil Oy. Tuotteita voi ostaa myymälöistä ja Motonetin verkkokaupasta.
Lisätietoja osoitteessa www.autoglym.com.
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