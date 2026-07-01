Rinnekodit Messin toiminta päättyy syyskuun lopussa

Muutosneuvottelut koskivat Rinnekodit Messin koko henkilöstöä. Henkilöstöä koskevat päätökset on tehty ja käyty läpi asianosaisten kanssa.

Messi on tarjonnut Lahdessa ryhmätoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tammikuusta 2024 lähtien. Toiminnassa on ollut 150 asiakaspaikkaa. Messi on tarjonnut muun muassa arjenhallintataitoja vahvistavia ryhmiä, luovan toiminnan ryhmiä ja vertaistukeen perustuvia keskusteluryhmiä.

– Messin henkilöstö on tehnyt ammattitaitoista ja sitoutunutta työtä, ja palvelusta on saatu hyvää palautetta sekä asiakkailta että hyvinvointialueelta. Toiminnan päättyminen on henkilöstölle ja asiakkaille raskas tilanne, sanoo palvelujohtaja Taru Åkerfelt Rinnekodeilta.

Rinnekodit jatkaa palvelujen tuottamista syyskuun loppuun saakka ja huolehtii yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa toiminnan turvallisesta ja hallitusta päättämisestä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue vastaa asiakkaiden palvelujen jatkoa koskevista ratkaisuista.

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Kaaja

p. 050 325 2072

susanna.kaaja@rinnekodit.fi

Ajalla 7.–31.7.2026:

Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Vivikka Richt

p. 040 163 6046

vivikka.richt@diakonissalaitos.fi