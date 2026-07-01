Rinnekodit Messin toiminta päättyy syyskuun lopussa
17.7.2026 10:54:31 EEST | Rinnekodit | Tiedote
Rinnekodit Messiä koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Päijät-Hämeen hyvinvointialue irtisanoi Rinnekodit Messin palvelut 29. kesäkuuta 2026, ja toiminta päättyy palvelusopimuksen mukaisesti syyskuun 2026 lopussa.
Muutosneuvottelut koskivat Rinnekodit Messin koko henkilöstöä. Henkilöstöä koskevat päätökset on tehty ja käyty läpi asianosaisten kanssa.
Messi on tarjonnut Lahdessa ryhmätoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tammikuusta 2024 lähtien. Toiminnassa on ollut 150 asiakaspaikkaa. Messi on tarjonnut muun muassa arjenhallintataitoja vahvistavia ryhmiä, luovan toiminnan ryhmiä ja vertaistukeen perustuvia keskusteluryhmiä.
– Messin henkilöstö on tehnyt ammattitaitoista ja sitoutunutta työtä, ja palvelusta on saatu hyvää palautetta sekä asiakkailta että hyvinvointialueelta. Toiminnan päättyminen on henkilöstölle ja asiakkaille raskas tilanne, sanoo palvelujohtaja Taru Åkerfelt Rinnekodeilta.
Rinnekodit jatkaa palvelujen tuottamista syyskuun loppuun saakka ja huolehtii yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa toiminnan turvallisesta ja hallitusta päättämisestä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue vastaa asiakkaiden palvelujen jatkoa koskevista ratkaisuista.
Lisätiedot
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Kaaja
p. 050 325 2072
susanna.kaaja@rinnekodit.fi
Ajalla 7.–31.7.2026:
Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Vivikka Richt
p. 040 163 6046
vivikka.richt@diakonissalaitos.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vivikka RichtYhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja, DiakonissalaitosPuh:0401636046vivikka.richt@diakonissalaitos.fi
Tietoja julkaisijasta
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
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