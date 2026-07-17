Keski-Suomen hyvinvointialue palvelee uusissa osoitteissa Pihtiputaalla, Kivijärvellä ja Kuorevedellä
17.7.2026 11:52:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelupisteet palvelevat uusissa osoitteissa Pihtiputaalla, Kivijärvellä ja Kuorevedellä.
Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspiste palvelee maanantaista 3.8. alkaen Sopukan tiloissa osoitteessa Kisatie 1, Pihtipudas. Sosiaali- ja terveyspalvelupisteellä on tarjolla laajasti avoterveydenhuollon palveluita muun muassa lääkäri- ja hoitajavastaanottoja, laboratoriopalveluita, mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut (myös Ensilinja), kuntoutuspalveluita ja neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluita.
Kivijärven sosiaali ja terveyspalvelupiste, joka tarjoaa ajanvarauksella torstaisin hoitajan vastaanottoa kello 8–14 sekä laboratoriopalveluita kello 7.15–10.00 aloittaa uusissa tiloissa torstaina 6.8. osoitteessa Tiaislahdentie 2 C. Myös neuvola muuttaa Kivijärvellä uusiin tiloihin ja aloittaa toimintansa maanantaina 10.8. Tainionmäen koululla osoitteessa Keskustie 32. Yli 23-vuotiaiden mielenterveys- ja riippuvuuspalveluita tarjotaan jo tällä hetkellä osoitteessa Tiaislahdentie 2 A joka toinen torstai (parilliset viikot).
Kuoreveden sosiaali- ja terveyspalvelupisteen tilat Jämsässä muuttavat saman pihapiirin sisällä osoitteeseen Puistotie 5 A, tiistaina 4.8. Palvelupiste on avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 8–15 ja siellä tarjotaan ajanvarauksella hoitajan ja fysioterapeutin vastaanottoja. Kuoreveden sosiaali- ja terveyspalvelupisteen laboratoriopalveluihin hakeudutaan myös ajanvarauksella ja laboratorio on avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 8–11.
Fimlabin toiminta Palokassa
Fimlab Palokan toiminta Palokan sosiaali- ja terveysasemalla Jyväskylässä on avoinna viimeistä päivää 28.8. Keski-Suomen alueen asukkaat voivat asioida missä tahansa Fimlabin palvelupisteessä asuinpaikasta riippumatta. Tarkista palvelupisteiden tiedot ja aukioloajat osoitteessa Palvelupisteet ja aukioloajat – Fimlab.
Yhteyshenkilöt
Anne PihlPalvelujohtaja, avoterveydenhuollon palvelutPuh:050 591 9008anne.pihl@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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