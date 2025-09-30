Uusi ilmainen hillakartta auttaa löytämään otolliset hillasuot

Kartta näyttää sopivat kasvualueet

Hilla kuuluu Suomen arvostetuimpiin luonnonmarjoihin, mutta sen kasvupaikkojen löytäminen voi olla haastavaa. Karttaselaimen uusi hillakartta auttaa tunnistamaan alueet, joilla hillalle tyypilliset kasvuolosuhteet täyttyvät.

Kartta ei näytä yksittäisen marjan kasvupaikkaa, vaan auttaa löytämään alueet joilla marjan tyypilliset kasvuolosuhteet täyttyvät. Kartta perustuu Karttaselaimen kehittämään kasvupaikkamalliin, joka on yhdistetty koko maan kattaviin paikkatietoihin.

– Suot voivat olla laajoja, eikä hilla kasva kaikilla suoalueilla. Hillakarttamme auttaa löytämään kaikkein lupaavimmat alueet, tekee hillaretkistä turvallisempia ja kannustaa ihmisiä nauttimaan luonnon tarjoamista elämyksistä, kertoo AccelBit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hietanen.

Hilla viihtyy valoisilla ja harvapuustoisilla soilla

Hillaa esiintyy niin avoimilla nevoilla kuin harvapuustoisilla rämeillä, korvissa ja metsien soistumissa. Se viihtyy happamilla turvemailla, joissa on riittävästi valoa ja kosteutta. Hillaa esiintyy koko Suomessa, mutta runsaimmat sadot saadaan tavallisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Myös Etelä-Suomesta löytyy hyviä hillakohteita.

Karttaselaimen hillakartta perustuu paikkatietoaineistoihin ja hillan kasvupaikkavaatimuksiin. Lupaavat elinympäristöt esitetään kartalla suomaastojen päälle piirretyillä oransseilla neliöillä. Mitä tummempi ja laajempi alue neliöitä on, sitä todennäköisemmin alue soveltuu hillan kasvupaikaksi.

Turvallisempi hillaretki

Hillaa poimitaan usein laajoilla ja vaikeakulkuisillakin suoalueilla. Karttaselaimen huipputarkka maastokartta, GPS-paikannus ja muut suunnistustoiminnot auttavat suunnittelemaan retken etukäteen sekä liikkumaan maastossa turvallisemmin.

Sovelluksella voi myös ladata poimintaretken kartat offline-tilaan ja tallentaa omia hillapaikkoja myöhempiä retkiä varten. Vaativille ja syrjäisille suoalueille suunnattaessa mukaan kannattaa ottaa myös perinteinen paperikartta ja kompassi sekä varmistaa, että joku tietää retkisuunnitelman.

Muista jokaisenoikeudet ja -velvollisuudet

Marjojen ja sienten poiminta kuuluu jokaisenoikeuksien piiriin. Et kuitenkaan esimerkiksi saa kulkea tai poimia marjoja ja sieniä toisen pihapiirissä. Lisäksi luonnonsuojelualueilla liikkumista voidaan rajoittaa alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Tutustu siis etukäteen alueeseen ja mahdollisiin liikkumisrajoituksiin.

Karttaselain

Karttaselain on suosittu maastokarttasovellus, jolla on vuosittain yli miljoona käyttäjää. Sovelluksen 20 ilmaista karttaa ja toimintoa sisältävät muun muassa maastokartat, ilmakuvat, retkeilykohteet, marja- ja sienikartat sekä suunnistustoiminnot. Erillisellä Plus-tilauksella käyttöön saa lisäksi yli 15 kartta-aineistoa ja lisätoimintoa, kuten offline-kartat, syvyyskartat, merikartat ja senttimetritarkan kiinteistökartan.

Marja- ja sienikarttojen valikoima täydentyy jatkossakin uusilla kartoilla ja nykyisiä karttoja kehitetään jatkuvasti.