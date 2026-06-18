MEP Katri Kulmuni: Talvimerenkulun poikkeus Suomelle välttämätön
17.7.2026 13:08:27 EEST | MEP Katri Kulmuni | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen Katri Kulmuni (Kesk./Renew) pitää komission esitystä päästökauppajärjestelmästä tyydyttävänä, mutta toivoo edelleen Suomen erityisolosuhteiden parempaa huomioimista.
Euroopan komissio julkaisi tänään 17.7. ehdotuksensa Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän (EU ETS) tarkistamisesta. EU päästökauppa on unionin keskeinen ilmastopolitiikan väline, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti asettamalla päästöille hinta. Järjestelmä perustuu saastuttaja maksaa -periaatteeseen, jonka mukaan päästöjä aiheuttavat toimijat vastaavat niiden kustannuksista.
Suomen näkökulmasta yksi ehdotuksen keskeisimmistä kysymyksistä on talvimerenkulun erityisolosuhteiden asianmukainen huomioiminen.
Pohjoisen arktiset olosuhteet on huomioitava päästökaupassa, jotta pystytään takaamaan sekä kuljetusten turvallisuus että Suomen kilpailukyky. Talvimerenkulku on Suomelle elintärkeää. Yli 95 prosenttia viennistämme kulkee meritse, ja noin puolet vuodesta satamamme toimivat jääolosuhteissa. Siksi talvimerenkulun erityispiirteet on huomioitava myös EU sääntelyssä, Kulmuni sanoo.
Kokonaisuudessa europarlamentaarikko on sekä huojentunut että pettynyt komission lopputuloksesta.
- On huojentavaa, että komission esityksessä on tällä kertaa talvimerenkulun poikkeus mukana määräaikaisesti vuoteen 2035 asti. Toivottavaa olisi tietenkin ollut, että se olisi ollut siellä pysyvästi ja vähintään päästökauppakauden loppuun vuoteen 2040, Kulmuni jatkaa
-Vaikka ilmasto lämpenee, talvimeren kulun jääpeitteisyys ei tule poistumaan, vaan päinvastoin merenkäynnin haasteet saattavat päinvastoin lisääntyä, joten pelkän poikkeuksen jatkon sijaan Suomi tarvitsisi asiaan tietenkin pysyvän ratkaisun, Kulmuni päättää.
Lisätietoja:
Euroopan parlamentin jäsen (kesk./Renew)
Katri Kulmuni, p. 0442555903
Yhteyshenkilöt
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 2555 903katri.kulmuni@europarl.europa.eu
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