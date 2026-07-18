Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 16.7.2026 22:12:50 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.7.2026 Tiedotteita illan tehtävistä Petäjävesi, Ihmisen pelastaminen vedestä: Kolme henkilöä joutui veden varaan Petäjäveden Jämsänvedellä. Yksi henkilö loukkaantui onnettomuudessa. Vedenvaraan joutuneet pääsivät omatoimisesti rantaan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos ei kommentoi tapahtumaa enempää. Petäjävesi Maastopalo: Kankaanperäntiellä kulotuksesta levisi maastopalo. Kohde on sama, kuin aiemmin iltapäivällä. Paloalue on saatu rajattua ja palo levisi arviolta muutaman aarin alueelle. Pelastustoiminta kohteessa jatkuu. Muurame maastopalo: Olympiakyläntiellä paloi muutama neliö maastoa. Sivullisen onnistunut alkusammutus rajoitti paloa. Pelastuslaitos sammutti palon loppuun.