Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

18.7.2026 17:11:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 18.7.2026

Liikenneonnettomuus, Pieksämäentie, Hankasalmi

Pelastustoiminta onnettomuuspaikalla on edelleen käynnissä. Kohteessa on neljä pelastuksen yksikköä sekä ensihoito ja poliisi. Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joissa oli yhteensä kuusi henkilöä.

Pieksämäentie on kokonaan katkaistu liikenteeltä onnettomuuden takia. 

Seuraava tiedote julkaistaan, kun tilanne onnettomuuspaikalla muuttuu. 

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