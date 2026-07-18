Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
18.7.2026 17:11:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jatkotiedote 18.7.2026
Liikenneonnettomuus, Pieksämäentie, Hankasalmi
Pelastustoiminta onnettomuuspaikalla on edelleen käynnissä. Kohteessa on neljä pelastuksen yksikköä sekä ensihoito ja poliisi. Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joissa oli yhteensä kuusi henkilöä.
Pieksämäentie on kokonaan katkaistu liikenteeltä onnettomuuden takia.
Seuraava tiedote julkaistaan, kun tilanne onnettomuuspaikalla muuttuu.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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