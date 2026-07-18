Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 18.7.2026 16:30:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.7.2026 Liikenneonnettomuus, suuri, Pieksämäentie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta tieliikenneonnettomuudesta Hankasalmen Pieksämäentielle neljän aikaan lauantaipäivänä. Kohteeseen on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja pelastustoiminta on käynnissä. Onnettomuudessa osallisena on kaksi henkilöautoa. Onnettomuuspaikka on lähellä Kivisensuontien risteystä ja tie on katkaistu kokonaan liikenteeltä. Seuraava tiedoite julkaistaan klo 17:00.