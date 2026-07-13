Kovat sateet ovat vaurioittaneet sorateitä Keski-Suomessa – useita tieosuuksia suljettu liikenteeltä

Sateiden hieman hellitettyä tilanne on paikoin rauhoittunut, ja vaurioiden korjaustyöt ovat käynnissä. Osa tieosuuksista saadaan todennäköisesti avattua liikenteelle vielä tämän illan aikana. Useimpien kohteiden osalta tarkkaa arviota liikenteelle avaamisesta ei kuitenkaan vielä voida antaa, sillä korjaustöiden eteneminen riippuu vaurioiden laajuudesta ja sääolosuhteista.

Tällä hetkellä suljettuna ovat seuraavat tieosuudet:

Tie 621, Keuruu (sortunut, tie poikki, tie 621 tieosa 4)

Tie 6215, Keuruu (vettä tiellä, ei sortunut, tie poikki, tie 6215 tieosa 1)

Tie 16779, Saarijärvi (sortunut, tie poikki, tieosoite 16779/2/4500)

Tie 16831, Saarijärvi (tie poikki, tieosoite 16831/1515)

Tie 16827, Saarijärvi (kahdesta kohdasta tie poikki, tieosoitteet: 16827/1/8648 ja 16827/1/5180)

Tie 16517, Multia (sortuma, tie poikki, tieosoite 16517/1/4170)

Tie 16521, Multia (sortuma, tie poikki, tieosoite 16521/1/989)

Tie 16519, Multia (sortuma, tie poikki, tieosoite 16519/2/3684)

Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta sorateillä liikuttaessa, sillä runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Mikäli tienkäyttäjä havaitsee tuoreen sortuman, painuman, tulvavaurion tai muun liikenneturvallisuutta vaarantavan vaurion, pyydetään siitä ilmoittamaan viipymättä Tienkäyttäjän linjaan (p. 0200 2100, 24 h/vrk, pvm/mpm).

Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan suljettujen tieosuuksien liikennejärjestelyjä.

Ajantasaiset tiedot liikenteen häiriöistä ja tieverkon tilanteesta löytyvät Liikennetilanne-palvelusta.

Elinvoimakeskus tiedottaa korjaustoimien etenemisestä, kun korjaustoimenpiteiden aikataulu tarkentuu.