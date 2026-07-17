Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Kovat sateet ovat vaurioittaneet sorateitä Pirkanmaalla – useilla tieosuuksilla liikennejärjestelyjä

19.7.2026 17:48:47 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Poikkeuksellisen runsaat sateet ovat aiheuttaneet Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, veden nousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä.

Tilannetta on seurattu tiiviisti sunnuntain 19.7.2026 aikana. Korjaustoimet ovat käynnissä, ja osassa kohteista liikennejärjestelyjä on jo voitu keventää tai tieosuus on saatu uudelleen liikennöitäväksi. Tilanne kuitenkin elää edelleen, ja tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta erityisesti sorateillä liikuttaessa.

Tämänhetkisen tilannekuvan mukaan Pirkanmaalla vaurioita tai liikennejärjestelyjä on tai on ollut ainakin seuraavilla tieosuuksilla:

  • Tie 2763 välillä Mäihälahti–Virojärvi, Ylöjärvi.
  • Tie 2774, Ylöjärvi.
  • Tie 14363 välillä Mantilo–Viinikka, Virrat.
  • Tie 14278 eli Peräkunnantie, Ruovesi.
  • Tie 14319 välillä Hanho–Enoranta, Ruovesi.

Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varomaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Mikäli tienkäyttäjä havaitsee tuoreen sortuman, painuman, tulvavaurion tai muun liikenneturvallisuutta vaarantavan vaurion, siitä pyydetään ilmoittamaan viipymättä Tienkäyttäjän linjaan (p. 0200 2100, 24 h/vrk, pvm/mpm).

Sisä-Suomen elinvoimakeskus seuraa tilannetta yhdessä urakoitsijoiden ja liikenneviranomaisten kanssa. Tilannetta päivitetään, kun siinä tapahtuu olennaisia muutoksia.

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Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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