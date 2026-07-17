Kovat sateet ovat vaurioittaneet sorateitä Pirkanmaalla – useilla tieosuuksilla liikennejärjestelyjä

Tilannetta on seurattu tiiviisti sunnuntain 19.7.2026 aikana. Korjaustoimet ovat käynnissä, ja osassa kohteista liikennejärjestelyjä on jo voitu keventää tai tieosuus on saatu uudelleen liikennöitäväksi. Tilanne kuitenkin elää edelleen, ja tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta erityisesti sorateillä liikuttaessa.

Tämänhetkisen tilannekuvan mukaan Pirkanmaalla vaurioita tai liikennejärjestelyjä on tai on ollut ainakin seuraavilla tieosuuksilla:

Tie 2763 välillä Mäihälahti–Virojärvi, Ylöjärvi.

Tie 2774, Ylöjärvi.

Tie 14363 välillä Mantilo–Viinikka, Virrat.

Tie 14278 eli Peräkunnantie, Ruovesi.

Tie 14319 välillä Hanho–Enoranta, Ruovesi.

Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varomaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Mikäli tienkäyttäjä havaitsee tuoreen sortuman, painuman, tulvavaurion tai muun liikenneturvallisuutta vaarantavan vaurion, siitä pyydetään ilmoittamaan viipymättä Tienkäyttäjän linjaan (p. 0200 2100, 24 h/vrk, pvm/mpm).

Sisä-Suomen elinvoimakeskus seuraa tilannetta yhdessä urakoitsijoiden ja liikenneviranomaisten kanssa. Tilannetta päivitetään, kun siinä tapahtuu olennaisia muutoksia.