Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella nuorisotyöttömyys kasvoi kesäkuussa 18 prosenttia vuoden takaisesta
21.7.2026 08:00:04 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Työttömyys pysyi Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella kesäkuussa vuoden takaista korkeammalla. Kainuun työttömyys nousi viime vuodesta 10 % ja Pohjois-Pohjanmaan 5 %. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat viime vuotta korkeammalla. Työvoiman kysyntä on edelleen vähäistä.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, eli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, oli kesäkuun lopussa 29 405 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 530 henkilöä enemmän (+6 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli kymmenestä elinvoimakeskuksesta neljänneksi parasta. Koko maan työttömyys nousi 6 %. Alueen työttömyysaste oli kuun lopussa 12,9 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 12,8 %, edellisvuotta 0,6 prosenttiyksikköä enemmän.
Pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli kuun lopussa 11 815. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta 11 % (+1 182) ja edelliskuusta 3 % (367). Alueen työttömistä työnhakijoista 40 % oli pitkäaikaistyöttömiä, kun koko maan keskiarvo oli 41 %. Myös alueen nuorisotyöttömyys on pysynyt korkealla. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli kuun lopussa 5 191 eli 18 % (+798) enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 15 % (+6 225).
Kesäkuussa alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja julkiseen työnvälitykseen 13 % vuotta aiempaa vähemmän (-298), yhteensä 1 964. Eniten paikkoja ilmoitettiin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille eli esimerkiksi rakennusalan avustaville työntekijöille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille sekä talonrakentajille, yhteensä 455 paikkaa.
Kainuun työttömyys kasvoi 10 %
Pitkäkestoinen haastava taloustilanne ja suuret muutosneuvottelut näkyvät Kainuun työttömyydessä. Maakunnassa oli kesäkuun lopussa 3 423 työtöntä työnhakijaa, mikä on 321 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli maakunnista toiseksi heikointa, Pohjois-Karjalan kehitys oli parasta (+1 %) ja Pirkanmaan heikointa (+15 %).
Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 11,3 %, maakunnista kuudenneksi vähiten ja prosenttiyksikön enemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnan kunnissa oli huomattavaa vaihtelua: alhaisin työttömyysaste oli Sotkamon 6,7 % ja korkein Puolangan 14,9 %.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt Kainuussa vuoden takaiseen verrattuna jo lokakuusta 2023 lähtien ja kesäkuussa kasvua tuli 27 % (+119) viime vuodesta. Nuoria oli kuukauden lopussa 16 % (562) työttömistä työnhakijoista. Nuorten työttömyysaste oli Kainuussa 21,5 %, maakunnista 13. vähiten, ja koko maassa 19,5 %. Kainuun kunnissa nuorten työttömyysaste vaihteli Ristijärven 5,6 %:n ja Kajaanin 24,1 %:n välillä. Kajaanissa asui 75 % nuorista työttömistä.
Pitkäaikaistyöttömyys on ollut nousussa jo kolme vuotta. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden takaisesta 20 % (+170), edelliskuusta tuli nousua 3 % (+28). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 031. Työttömistä 30 % oli pitkäaikaistyöttömiä.
Työvoiman kysyntäkin on ollut jo kolme vuotta merkittävästi edellisvuotta vähäisempää. Kesäkuussa kehitys ei ollut niin heikkoa, sillä julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä laski 9 % (-28) vuoden takaisesta. Yhteensä paikkoja ilmoitettiin kuukauden aikana 290.
Pohjois-Pohjanmaalla nuorisotyöttömyys pysyi korkealla
Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kehitys jatkui tasaisena ja kausivaihtelun mukaisena. Maakunnassa oli kesäkuun lopussa 25 982 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 209 henkilöä enemmän (+5 %) kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste (13,2 %) oli maan seitsemänneksi korkein. Nousua viime vuodesta on 0,5 prosenttiyksikköä. Maakunnan kuntien välillä vaihtelu oli suurta: matalin työttömyysaste oli Pyhännällä (6,5 %) ja korkein Oulussa (15,2 %).
Maakunnan nuorisotyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 4 629, mikä on 674 työtöntä (+17 %) enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyysaste oli 21,6 % (+3,2 %-yksikköä vuodentakaisesta), mikä oli maakunnista seitsemänneksi korkein. Nuorista työttömistä valtaosan kotikunta oli Oulu (4 330). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna alle 25-vuotiaita työttömiä oli eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (2 793).
Pitkäaikaistyöttömien määrä maakunnassa oli edelleen korkea. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 10 784, mikä on 1 012 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin ja 267 enemmän (+3 %) kuin edelliskuussa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista maakunnan työttömistä oli 42 prosenttia.
Kesäkuun aikana julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaalla avoimeksi 1 674 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 270 paikkaa (-14 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten uusia paikkoja oli tarjolla palvelu- ja myyntityöntekijöille (368), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (359) sekä erityisasiantuntijoille (251).
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen työnvälitystilastoihin.
Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 25. elokuuta 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, Elinkeinot ja osaaminen -osasto:
Kainuu
analyytikko Atte Laitinen, 0295 023 886, atte.laitinen@elinvoimakeskus.fi
ryhmäpäällikkö Eine Kela, 0295 038 227, eine.kela@elinvoimakeskus.fi
Pohjois-Pohjanmaa
ryhmäpäällikkö Eine Kela, 0295 038 227, eine.kela@elinvoimakeskus.fi
suunnittelija Niina Kallio (tilastot), 0295 038 282, niina.kallio@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
- Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (tyollisyyskatsaus.fi)
- Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia (elinvoimakeskus.fi)
- Työnvälitystilaston julkinen jakeluympäristö (tyonvalitystilasto.fi)
- Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2026 (tyomarkkinatori.fi)
- Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvä Työvoimatutkimus (stat.fi)
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Peltovalvonnat alkavat Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla29.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Maatilojen peltotukien valvonnat aloitetaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 1.7.2026, ja ne jatkuvat marraskuuhun saakka. Valvonnan avulla voidaan varmistaa, että sekä kansallisten että EU-tukien ehtoja noudatetaan. Valvontojen tavoitteena on myös viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.
Hailuodon kiinteän yhteyden avaaminen lisää liikennettä Hailuodossa ja Marjaniemessä26.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle maanantaina 29.6.2026. Uusi yhteys sujuvoittaa jatkossa liikkumista ja parantaa yhteyksiä saaren ja mantereen välillä. Avajaispäivänä ja sitä seuraavina viikkoina alueella liikkuu kuitenkin tavallista enemmän ajoneuvoja. Paikalle saapuvien kannattaa varautua ruuhkiin ja mahdollisiin viivästyksiin. Turvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjiltä toivotaan huolellisuutta ja rauhallista ajotapaa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueen työttömien määrä lisääntyi 4 % toukokuussa24.6.2026 08:16:05 EEST | Tiedote
Työttömyys pysyi Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella toukokuussa vuoden takaista korkeammalla. Kainuun työttömyys kasvoi viime vuodesta 5 % ja Pohjois-Pohjanmaan 4 %. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat merkittävästi viime vuotta korkeammalla. Työvoiman kysyntä on huomattavasti edellisvuotta heikompaa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät18.6.2026 12:56:47 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja arvioi joutuvansa irtisanomaan yhteensä kolme henkilöä.
Vähäliikenteisiä päällystettyjä maanteitä muutetaan sorateiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa12.6.2026 08:40:26 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa muutetaan kesän 2026 aikana huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä sorateiksi. Työt toteutetaan kesä–syyskuussa, ja kunnostettavien tieosuuksien yhteispituus on noin 17 kilometriä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme