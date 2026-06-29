Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella nuorisotyöttömyys kasvoi kesäkuussa 18 prosenttia vuoden takaisesta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, eli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, oli kesäkuun lopussa 29 405 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 530 henkilöä enemmän (+6 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli kymmenestä elinvoimakeskuksesta neljänneksi parasta. Koko maan työttömyys nousi 6 %. Alueen työttömyysaste oli kuun lopussa 12,9 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 12,8 %, edellisvuotta 0,6 prosenttiyksikköä enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli kuun lopussa 11 815. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta 11 % (+1 182) ja edelliskuusta 3 % (367). Alueen työttömistä työnhakijoista 40 % oli pitkäaikaistyöttömiä, kun koko maan keskiarvo oli 41 %. Myös alueen nuorisotyöttömyys on pysynyt korkealla. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli kuun lopussa 5 191 eli 18 % (+798) enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 15 % (+6 225).

Kesäkuussa alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja julkiseen työnvälitykseen 13 % vuotta aiempaa vähemmän (-298), yhteensä 1 964. Eniten paikkoja ilmoitettiin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille eli esimerkiksi rakennusalan avustaville työntekijöille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille sekä talonrakentajille, yhteensä 455 paikkaa.

Kainuun työttömyys kasvoi 10 %

Pitkäkestoinen haastava taloustilanne ja suuret muutosneuvottelut näkyvät Kainuun työttömyydessä. Maakunnassa oli kesäkuun lopussa 3 423 työtöntä työnhakijaa, mikä on 321 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli maakunnista toiseksi heikointa, Pohjois-Karjalan kehitys oli parasta (+1 %) ja Pirkanmaan heikointa (+15 %).

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 11,3 %, maakunnista kuudenneksi vähiten ja prosenttiyksikön enemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnan kunnissa oli huomattavaa vaihtelua: alhaisin työttömyysaste oli Sotkamon 6,7 % ja korkein Puolangan 14,9 %.

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt Kainuussa vuoden takaiseen verrattuna jo lokakuusta 2023 lähtien ja kesäkuussa kasvua tuli 27 % (+119) viime vuodesta. Nuoria oli kuukauden lopussa 16 % (562) työttömistä työnhakijoista. Nuorten työttömyysaste oli Kainuussa 21,5 %, maakunnista 13. vähiten, ja koko maassa 19,5 %. Kainuun kunnissa nuorten työttömyysaste vaihteli Ristijärven 5,6 %:n ja Kajaanin 24,1 %:n välillä. Kajaanissa asui 75 % nuorista työttömistä.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut nousussa jo kolme vuotta. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden takaisesta 20 % (+170), edelliskuusta tuli nousua 3 % (+28). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 031. Työttömistä 30 % oli pitkäaikaistyöttömiä.

Työvoiman kysyntäkin on ollut jo kolme vuotta merkittävästi edellisvuotta vähäisempää. Kesäkuussa kehitys ei ollut niin heikkoa, sillä julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä laski 9 % (-28) vuoden takaisesta. Yhteensä paikkoja ilmoitettiin kuukauden aikana 290.

Pohjois-Pohjanmaalla nuorisotyöttömyys pysyi korkealla

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kehitys jatkui tasaisena ja kausivaihtelun mukaisena. Maakunnassa oli kesäkuun lopussa 25 982 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 209 henkilöä enemmän (+5 %) kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste (13,2 %) oli maan seitsemänneksi korkein. Nousua viime vuodesta on 0,5 prosenttiyksikköä. Maakunnan kuntien välillä vaihtelu oli suurta: matalin työttömyysaste oli Pyhännällä (6,5 %) ja korkein Oulussa (15,2 %).

Maakunnan nuorisotyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 4 629, mikä on 674 työtöntä (+17 %) enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyysaste oli 21,6 % (+3,2 %-yksikköä vuodentakaisesta), mikä oli maakunnista seitsemänneksi korkein. Nuorista työttömistä valtaosan kotikunta oli Oulu (4 330). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna alle 25-vuotiaita työttömiä oli eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (2 793).

Pitkäaikaistyöttömien määrä maakunnassa oli edelleen korkea. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 10 784, mikä on 1 012 henkilöä enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin ja 267 enemmän (+3 %) kuin edelliskuussa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista maakunnan työttömistä oli 42 prosenttia.

Kesäkuun aikana julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaalla avoimeksi 1 674 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 270 paikkaa (-14 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten uusia paikkoja oli tarjolla palvelu- ja myyntityöntekijöille (368), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (359) sekä erityisasiantuntijoille (251).

Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 25. elokuuta 2026.