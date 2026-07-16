Oma Häme

Hämeenlinnan Noppa-vastaanoton aukioloaika muuttuu 31.8. alkaen

20.7.2026 10:08:42 EEST | Oma Häme | Uutinen

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Hämeenlinnan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden Noppa-vastaanoton aukioloaika muuttuu 31.8.2026 alkaen.

Noppa eli ajanvaraukseton vastaanotto palvelee jatkossa arkisin klo 8–9 osoitteessa Viipurintie 1–3, D-rakennus, 3. kerros. Aiemmin vastaanotto on ollut avoinna arkisin klo 9–12.
Noppa on ajanvaraukseton vastaanotto mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Vastaanotolla asiakkaat palvellaan vuoronumerojärjestyksessä. Palvelussa arvioidaan hoidon tarvetta ja ohjataan asiakas oikean palvelun piiriin.

Jos olet hakeutumassa mielenterveys- ja päihdepalveluihin, ole ensisijaisesti yhteydessä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinjaan puhelimitse tai chatin kautta.
Muutos koskee Hämeenlinnan mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä Hattulan päihdepalveluihin hakeutuvia asiakkaita. Nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään. Muutos ei vaikuta yksikön muihin vastaanottoihin.

Muutoksen tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenmukainen ja tasa-arvoinen hoitoon pääsy koko hyvinvointialueella sekä parantaa hoidon saatavuutta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinja
Puhelin: 03 629 69571
Puhelinpalvelu arkisin klo 9–12
Chat arkisin klo 9–15

Chatiin pääset Oma Häme -sovelluksen kautta tai omahame.fi -verkosivujen kautta.

Lisätietoja medialle: osastonhoitaja Saija Hirvi, mielenterveys- ja päihdepalvelut
p. 050 365 0505 (saija.hirvi@omahame.fi)

Avainsanat

hämeenlinnamielenterveys- ja päihdepalvelut

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