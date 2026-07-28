Kevätkummun asukkaat saavat neuvolapalvelunsa 31.8.2026 alkaen Porvoon Perhekeskuksen neuvolassa Taidetehtaalla
28.7.2026 11:11:10 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa neuvoloiden palveluverkkoa aluevaltuuston päätöksellä. Porvoon Kevätkummun neuvolan toiminta päättyy 25.8.2026. Alueen asukkaita palvellaan Porvoon Perhekeskuksen neuvolassa Taidetehtaalla 31.8. alkaen.
Kevätkummun asukkaiden neuvolapalvelut keskitetään 31.8.2026 alkaen Porvoon Perhekeskuksen neuvolaan, joka toimii osoitteessa Taidetehtaankatu 4 C, Porvoo.
Kevätkummun neuvolan lakkauttaminen perustuu päivitettyyn palveluverkkosuunnitelmaan, joka hyväksyttiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa 29.4.2026. Kevätkummun neuvola on viimeistä päivää auki 25.8.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Weck-NäseTulosyksikköpäällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelutItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0403518731jenni.weck-nase@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
Invånarna i Vårberga kommer från och med 31.8.2026 att få sina rådgivningstjänster vid Borgå familjecenters rådgivning på Konstfabriken28.7.2026 11:13:16 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde förnyar nätverket av rådgivningsbyråer efter ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Verksamheten vid rådgivningen i Vårberga i Borgå upphör 25.8.2026. Från och med 31.8 kommer invånarna i området att få hjälp vid Borgå familjecenters rådgivning på Konstfabriken.
Ett nytt projekt för att främja munhälsan inleds i Östra Nylands välfärdsområde8.7.2026 07:30:00 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde inleder tillsammans med Metropolia yrkeshögskola och Centria yrkeshögskola projektet SaSu – Tillgängliga hälsotjänster för att främja munhälsa. Målet med projektet är att skapa verksamhetsmodeller som stöder munhälsan redan innan problem uppstår. Samtidigt strävar man efter att stärka egenvården, stödja användningen av tjänster samt förbättra en jämlik tillgång till tjänster.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella käynnistyy uusi hanke suun terveyden edistämiseksi8.7.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa SaSu – Saavutettavat terveyspalvelut suun terveyden edistämiseksi -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka tukevat suun terveyttä jo ennen ongelmien syntymistä. Samalla pyritään vahvistamaan omahoitoa, tukemaan palveluihin hakeutumista sekä vahvistamaan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.
Östra Nylands välfärdsområde får finansiering för att utveckla en modell för kontinuitet i vården3.7.2026 09:03:28 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde har fått statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för att utveckla en modell för kontinuitet i vården. Inom projektet JATKUMO införs en enhetlig modell med egna team i hela välfärdsområdet. Målet är att stärka kontinuiteten i vården, förbättra tjänsternas kvalitet och jämlikhet samt stödja en hållbar utveckling av primärvården.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle rahoitusta hoidon jatkuvuusmallin kehittämiseen3.7.2026 09:03:04 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta hoidon jatkuvuusmallin kehittämiseen. JATKUMO-hankkeessa otetaan käyttöön koko hyvinvointialuetta koskeva yhtenäinen omatiimimalli, jonka tavoitteena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta, parantaa palvelujen laatua ja yhdenvertaisuutta sekä tukea perusterveydenhuollon kestävää kehittämistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme