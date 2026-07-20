Keski-Suomen työttömyys kesäkuussa 15,8 %

Keski-Suomessa oli kesäkuun lopussa 20 087 työtöntä työnhakijaa. Se oli 1 702 (9,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 754 henkilöä enemmän kuin toukokuussa 2026. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta oli kesäkuun lopussa 15,8 % prosenttia. Koko maassa se oli 12,8 prosenttia.

Keski-Suomen kunnissa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Kivijärvellä, Muuramessa, Toivakassa ja Äänekoskella. Korkeimmat työttömyysasteet kesäkuun 2026 lopussa olivat Jyväskylässä (17,2 %) sekä Saarijärvellä (16,4 %) ja Äänekoskella (16,4 %). Matalin työttömyysaste oli Toivakassa (9,5 %). Toivakka ja Muurame saavuttivat alle 10 prosentin työttömyysasteen.

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 11 096 (55,3 %) ja naisia 8 988 (44,7 %). Miesten työttömyys kasvoi 7,5 % ja naisten työttömyys kasvoi 11,5 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Työttömät koulutusasteen ja ammattiryhmän mukaan

Kesäkuun lopussa määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli toisen asteen tutkinnon suorittaneissa (10 915 työtöntä) ja seuraavaksi eniten ylemmän perusasteen suorittaneissa (3 394 työtöntä). Työttömyys kasvoi kahdeksassa koulutusryhmässä. Eniten prosentuaalista kasvua oli ryhmässä koulutusaste tuntematon (30,4 %) ja erikoisammattikoulutusaste (15,3 %). Työttömien määrä laski vuoden takaiseen verrattuna vain alemman perusasteen koulutusryhmässä (-3,7 %) ja tutkijakoulutusasteen koulutusryhmässä (-2,0 %).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä. Suurin työttömien ammattiryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Heitä oli työttömänä 3 873. Heidän määränsä kasvoi vuodessa 451 työttömällä (13,2 %). Toiseksi suurin työttömien ammattiryhmä oli erityisasiantuntijat. Heitä oli työttömänä 3 228. Se oli 487 (17,8 %) enemmän kuin vuosi sitten. Kolmanneksi suurin ammattiryhmä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät. Heitä oli työttömänä 3 130. Kasvua oli 23 työtöntä (0,7 %) vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvu oli suurinta johtajien (24,9 %) ammattiryhmässä, jossa oli kesäkuun lopussa 321 työtöntä. Määrä kasvoi 64 työttömällä.

Uudet avoimet työpaikat ja avoimet työpaikat

Keski-Suomessa oli uusia avoimia työpaikkoja kesäkuun aikana 687, joka oli 199 vähemmän kuin vuosi sitten (-22,5 %). Kaikkiaan kesäkuun aikana oli avoinna yhteensä 1 253 työpaikkaa, joka oli 780 vähemmän kuin vuosi sitten (-38,4 %). Uusien avointen työpaikkojen määrä oli vähentynyt kesäkuuhun 2025 verrattuna käytännössä kaikissa ammattiryhmissä. Palvelu- ja myyntityöntekijät olivat se ammattiryhmä, jolle oli eniten uusia avoinna olevia työpaikkoja kesäkuun 2026 aikana (209 työpaikkaa). Vuotta aikaisemmin työpaikkoja oli 43 enemmän (-17,1 %). Seuraavaksi eniten uusia avoimia työpaikkoja oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (162 työpaikkaa). Vuotta aikaisemmin työpaikkoja oli 46 enemmän (-22,1 %).

Uusien avointen työpaikkojen määrät kesäkuun 2026 aikana olivat seuraavat: Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalue 89, Jyväskylä-Muuramen työllisyysalue 510 ja Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue 103. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluu myös Mänttä-Vilppula. Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueella oli kesäkuun 2026 aikana yhteensä 280 avointa työpaikkaa, Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueella oli avoinna yhteensä 808 työpaikkaa ja Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella oli avoinna yhteensä 196 työpaikkaa.

Lomautusten tilannekuva nyt ja 10 vuotta sitten

Kesäkuussa 2016 työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys olivat Keski-Suomessa korkealla tasolla kuten ne ovat nytkin. Lomautusten määrä ja niiden kohdentuminen olivat silloin hieman erilaiset kesäkuuhun 2026 verrattuna.

Kesäkuun 2016 lopussa Keski-Suomessa oli lomautettuna yhteensä 1 111 henkilöä. Vastaava luku kesäkuun 2026 lopussa oli 749 henkilöä. Miesten osuus lomautetuista on nyt hieman pienempi kuin se oli kymmenen vuotta sitten. Kesäkuussa 2016 lomautetuista oli naisia 21,2 % ja miehiä oli 78.8 %. Vastaavat osuudet kesäkuussa 2026 olivat 23,9 % ja 76,1 %. Ikäryhmäkohtaisia eroja ei vuosien 2016 ja 2026 välillä juuri ollut.

”Lomautukset ovat tällä hetkellä lyhyempiä kuin ne olivat 10 vuoden takaisessa tilanteessa. Silloin pitkiä, yli puolen vuoden ja vuoden mittaisia lomautuksia oli selvästi enemmän. Tällä hetkellä lomautukset painottuvat lyhyisiin, jopa vain viikon tai muutaman viikon tai yhden kuukauden mittaisiin lomautuksiin”, koulutuspäällikkö Marja Pudas Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyötekijät olivat molempina ajankohtina suurin lomautettujen ammattiryhmä. Tämän ammattiryhmän osuus kaikista lomautuksista oli kuitenkin kesäkuussa 2026 selvästi matalampi kuin se oli kesäkuussa 2016. Korkeaa osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä ja johtajien ammattiryhmässä oli kesäkuussa 2026 suhteellisesti selvästi enemmän lomautettuja kuin mitä heitä oli kesäkuussa 2016.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus, kesäkuu 2026 (tyollisyyskatsaus.fi)