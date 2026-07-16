Kysely: Lidlillä suomalaisten mielestä Suomen paras paistopiste – Nämä ovat myydyimmät tuotteet
21.7.2026 10:33:28 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaisille maistuvat kauppojen paistopisteiden tuotteet. Tuoreessa kyselytutkimuksessa* selvitettiin, mikä paistopiste on asiakkaiden mielestä paras. Lidl vei voiton ylivoimaisesti.
Suomalaiset ovat valinneet Lidlin Suomen parhaaksi paistopisteeksi. Norstatin online-paneelissa teetetyssä kyselyssä Lidl nappasi kirkkaasti ylivoimaisen voiton 53,3 prosentin äänisaaliilla. Se sai yli tuplasti enemmän ääniä seuraavilla sijoilla tuleviin Prismaan (21,5 prosenttia) ja K-Citymarkettiin (9,5 prosenttia) verrattuna.
Erityisesti asiakkaat pitävät Lidlin paistopisteillä tuotteiden hintatasosta, mausta, tuoreudesta ja laadusta. Myös tuotteiden esillepanoa, tuotevalikoimaa ja hinta-laatu-suhdetta kehuttiin kyselyn vastauksissa.
Lidlin paistopisteellä on runsas valikoima kotimaisten tavarantoimittajien tuotteita ja siinä korostuu vahva yhteistyö suomalaisten valmistajien kanssa. Vakiovalikoiman lisäksi paistopisteeltä löytyy myös paljon viikoittain vaihtuvia erätuotteita. Monet paistopisteen tuotteet ovat jo vakiinnuttaneet suosionsa Lidlin asiakkaiden keskuudessa.
– Meidän suosituimmat paistopistetuotteet suolaisista tuotteista ovat erilaiset croissantit, riisipiirakat ja palaleivät kuten kaurasydän. Makeista puolestaan myydään eniten perinteisiä leivonnaisia, kuten korvapuusteja, munkkeja ja omenataskuja. Noin puolet paistopisteemme myynneistä tulee kotimaisista tuotteista, Lidlin valikoimapäällikkö Vilma Vornanen kertoo.
Lidlin myydyimmät tuotteet top5-järjestyksessä:
1. Riisipiirakka
2. Voicroissant
3. Sulhaspiirakka
4. Kinkku-juustocroissant
5. Kaurasydän
Lidleissä kautta maan on ollut viime vuoden syksystä asti käytössä hävikki-ale myymälöiden viimeisen aukiolotunnin aikana.
– Kaikki jäljellä olevat paistopisteen tuotteet myydään silloin puoleen hintaan. Tämä on ollut merkittävä asia hävikin torjumisessa ja olemme saaneet tästä uudistuksesta paljon kiitosta asiakkailta, Vornanen kertoo.
Ilmaisia maistiaisia
Lidleissä alkoi perjantaina 17.7. paistopistekiertue, jossa asiakkaat pääsevät maistelemaan ilmaiseksi tuotteita. Kiertue alkoi Joensuun Pilkon myymälästä ja vierailee kaiken kaikkiaan 30 eri myymälässä kesän ja alkusyksyn aikana.
Kiertueen tavoitteena on tutustuttaa asiakkaita uusiin tuotteisiin ja muistuttaa heitä Lidlin herkullisesta paistopisteen valikoimasta. Tarjolla on makeita ja suolaisia tuotteita. Tarkemmat kiertueen paikkakunnat ja aikataulut löydät täältä.
*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään tutkimukseen, johon vastasi noin tuhat suomalaista kuluttajaa. Kysely toteutettiin ThreeFiveEight Oy:n kanssa Norstatin online-paneelissa toukokuussa. Kohderyhmänä olivat 18-79 -vuotiaat suomalaiset, jotka ostavat paistopistetuotteita vähintään satunnaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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