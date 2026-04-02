Kahdesti KOURA-palkitun Ville Nummenpään kirjasarja vie lapset vallan ytimeen
4.8.2026 11:48:43 EEST | Kvaliti Oy | Tiedote
Mitä tapahtuisi, jos aikuiset eivät enää saisi päättää yhteisistä asioista? Ville Nummenpään uusi lastenromaani Otto ottaa ohjat käynnistää Lasten tasavalta -kirjasarjan, jossa Suomen kohtalo on lasten käsissä.
Tarina alkaa, kun perustuslaista löytyy unohdettu pykälä: kukaan yli 12-vuotias ei saa toimia politiikassa. Valta siirtyy lapsille, ja Suomesta tulee maailman ensimmäinen Lasten tasavalta.
11-vuotiaat pääministeri Jonna ja reiluusministeri Henkka ryhtyvät johtamaan maata ja jakamaan valtion rahoja mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Haasteita kuitenkin riittää. Salaperäinen professori Rohdinko esittelee tekoälyrobotin, Oton, joka ratkaisee ongelmia salamannopeasti. Tekoälyltä puuttuu kuitenkin yksi olennainen asia – tunteet. Ministeriössä syntyy ristiriitoja, ja vähitellen paljastuu, ettei kaikki ole sitä miltä näyttää.
Otto ottaa ohjat yhdistää vauhdikkaan seikkailun, huumorin ja ajankohtaiset teemat, kuten demokratian, oikeudenmukaisuuden ja tekoälyn mahdollisuudet sekä riskit.
"Kirja tarjoaa nuorille lukijoille jännittävän seikkailun ja herättää samalla pohtimaan vallankäyttöä, vastuuta sekä sitä, millaisia päätöksiä hyvä johtaja tekee", kertoo kustantaja Hanna Sinkkonen.
Lasten tasavalta -kirjasarja jatkaa palkittua Ylen tuottamaa Lasten tasavalta -televisiosarjaa. Opetushallituksen kanssa yhteistyössä tehty draamakomedia innostaa lapsia osallisuuteen ja aktiivisuuteen. Kirjat laajentavat televisiosarjan maailmaa uusiin seikkailuihin, joissa lapset johtavat maata ja taistelevat pahamaineista Pahisten Klubia vastaan.
Kirjailija Ville Nummenpää on palkittu kahdesti KOURA-palkinnolla. KOURA-palkinnot ovat Suomen merkittävimmät tv-, radio- ja audiovisuaalisille verkkosisällöille jaettavat rahapalkinnot. Ensimmäisen tunnustuksen Nummenpää sai juuri Lasten tasavalta -televisiosarjasta. Keväällä 2026 hänelle myönnettiin toinen KOURA-palkinto Ylen Lasten ohjelmasta Max Majavan Niks naks nurkka.
Otto ottaa ohjat on suunnattu noin 9–12-vuotiaille lukijoille ja aloittaa uuden kotimaisen lastenromaanisarjan, jossa yhteiskunnalliset aiheet, huumori ja vauhdikas toiminta kulkevat käsi kädessä. Kirjan ilmeikkään kuvituksen on piirtänyt Hanna Suontausta.
Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: info@kvaliti.com
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Yhteyshenkilöt
Hanna Sinkkonentoimitusjohtaja, kustantajaKvaliti OyPuh:+358 40 7328171hanna.sinkkonen@kvaliti.com
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Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin.
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