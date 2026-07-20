Konneveden Naisten viikko 2026 onnistui kaikissa tavoitteissaan keräten tapahtumiinsa ennätysyleisön – festivaali synnytti myös pysyvän K-runokaupan Konneveden K-Marketiin
22.7.2026 14:22:35 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Maanantaina 20.7. päättynyt Konneveden Naisten viikko 2026 oli taiteellinen ja myös taloudellinen menestys. Festivaalin tapahtumia, esityksiä ja taidenäyttelyitä saapui katsomaan ennätysyleisö ja lippuja myytiin ennakosta ja ovilta yli odotusten, esimerkiksi avajaispäivän lauantain kaikki maksulliset tapahtumat myivät loppuun.
Poikkitaiteellinen festivaali toi jo kuudetta vuotta yhteen tulkitsijoita, esiintyjiä ja ajattelijoita arkkitehtuurista filosofiaan ja runoudesta kulinariaan. Vuoden 2026 Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta -pääteema lävisti koko festivaalin ja tapahtumat nivoutuvat yhteen lyriikan punaisella langalla, joka lujittui esitys esitykseltä. Maksullisten tapahtumien lisäksi ohjelmassa oli runsaasti maksuttomia pop-up-konsertteja ja yllätyksiä ympäri Konneveden keskustaa.
– Runon punainen lanka juoksi halki Naisten viikon ohjelmiston. Ei vaaleanpunaisen romanttisena, vaan tummanpunaisena, jopa verenkarvaisena, festivaalin taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta tunnelmoi tyytyväisenä.
Konneveden K-Marketin Runoa ja ruisleipää -kampanja, jossa Naisten viikon tapahtumiin liittyvien runoilijoiden kirjoja ostanut sai kaupan päälle Mannisen ruisleivän, oli niin suuri menestys että WSOY-kustantamo perustaa kauppaan pysyvän K-runokaupan marraskuussa 2026.
– Hyvä festivaali luo aina uutta, täytyy uusiutua. Naisten viikolla K-Marketissa myytiin runoa kuin lenkkimakkaraa, monet ostivat jopa kymmenen kirjaa kerralla. Suomen ensimmäinen K-runokauppa syntyi ahneudesta runouteen. Konnevedellä oli aistittavissa jopa runokuumetta!, Kristiina Hurmerinta kertoo.
Lipunmyynnin maksuanalytiikan mukaan Naisten viikon tapahtumien osallistujista 38 % oli paikallisia ja lähialueilla asuvia runouden, taiteen ja musiikin ystäviä ja 62 % kauempaa, aina Ranskasta, Saksasta, Liettuasta, San Marinosta ja New Yorkista asti varta vasten Konnevedelle tulleita. Kertaluonteisissa tapahtumissa vieraili yhteensä 1528 kävijää kolmen päivän aikana. Tapahtuman pilottiyhteistyö, Jyväskylän taidemuseon kanssa kuratoitu Galleria Kauppatie ovat käynnissä elokuun loppuun asti, joten sen kävijäluvut puuttuvat tässä vaiheessa kokonaiskävijämäärästä.
Naisten viikko starttasi lauantaina 18. heinäkuuta, ja tapahtuman maksulliset ohjelmat, näyttelijä Eija Ahvon ja pianisti Maija Ruuskasen Rakas Eeva Kilpi -esitys Konneveden kirkossa ja Michelin-kokki Kim Mikkolan loihtimat Myrsky lautasella Shakespearen tapaan -kattaukset Väentalolla myivät ääriään myöten täyteen. Filologian dosentti Antti Arjava keräsi isoukkinsa ja isomummonsa Otto Mannisen ja Anni Swanin Vuosisadan rakkaustarina -luennolle runsaan yleisön, samoin sunnuntain avanneen insinööri-filosofi Timo Kaarlen Senecan tanssikutsut tähtien kanssa -esitys. Trio Unusual ihastutti nykymusiikin ystäviä Shedding my skin -päiväkonsertillaan Konnevesisalissa, jonka päätteeksi kuultiin sopraano Kaisa Kraftin, kitaristi Patrik Kleemolan ja harmonikkataiteilija Mikko Luoman tulkintana säveltäjä Mikko Heiniön kamarioopperakantaesitys Eira Stenbergin valittuihin runoihin. Sunnuntain ohjelmassa nähtiin lisäksi näyttelijä Tommi Korpelan ja pianisti, kirkkomuusikko Pami Karvosen Johanneksen matkassa -bibliodraama Konneveden kirkossa, jossa Korpela intoutui encorena lausumaan myös Lauri Viidan Luominen-runon. Sunnuntai päättyi jo viime vuonna suuren suosion saavuttaneeseen Yöristeilyyn M/S Linnea-aluksella Konneveden selällä. Viulutaiteilija Marianne Maans esitti järvimatkalla maagisen viulu- ja a cappella -laulukonsertin auringonlaskun värit valoinaan.
Festivaalin maanantai alkoi aamukahvilla ja Kaltevien korvapuustien nautiskelulla Tarun Kahvipannu -kahvilassa, jälleen viulisti Marianne Maansin säestyksellä. Konnevesisaliin kokoonnuttiin toimittaja Seppo Puttosen luotsaamaan Runo on runo on runo -tapahtumaan, keskustelussa kuultiin runoilija Eira Stenbergiä, runoilija Anne Hännistä sekä Sirkka Turkan tuotannosta kirjoittanutta tietokirjailija Ulla Janhosta. Runotapahtuman jälkeen pianisti Jaakko Rikalainen esitti popup-konsertissaan Konneveden K-Marketin Galleria K:ssa muun muassa Chopinia ja Brahmsia. Naisten viikko päättyi trumpetisti Verneri Pohjolan ja lyömäsoitintaiteilija Mika Kallion hypnoottis-meditatiiviseen Fallen Trees -teoskokonaisuuteen Konnevesisalissa. Konsertin kuvitukseen olennaisena osana kuuluneet metsäkuvat olivat taiteilija Perttu Saksan käsialaa.
Naisten viikon toteutunut ohjelma on nähtävillä osoitteessa www.konnevedennaistenviikko.fi
Konneveden Naisten viikkoa järjestää Konneveden Naistenviikko Ry.
Kuvia medialle täällä. Kuvat: Jussi Ruusila
Naisten viikosta sanottua:
“Naisten viikolla oli aivan mahtava tunnelma, eikä pelkästään ihanan Kristiina Hurmerinnan johdosta. Korvaamattoman tärkeä kulttuuritapahtuma ja elävöittäjä Konnevedelle. Erittäin laadukas ohjelmisto todella kauniissa ympäristössä.” – Tommi Korpela, näyttelijä
“Naisten viikko on maailman paras festivaali!” – Marianne Maans, viulutaiteilija
“Naisten viikko -festivaalista tulee mieleen Konneveden mahtavat perinnerakennukset, aiemman kokemuksen perusteella siellä on yksi Suomen kesän aidoimmista fiiliksistä. On tosi kiva päästä soittamaan Mikan (Kallio) kanssa juuri tämä Fallen Trees -konsertti, koska se liittyy vahvasti suomalaiseen luontosuhteeseen, uskoisin että ollaan hyvin linjassa festivaalin arvojen kanssa.”
– Verneri Pohjola, trumpetisti
“Naisten viikon ohjelma teki vaikutuksen monipuolisuudellaan sekä sisältönsä että esiintymispaikkojen suhteen. Kohottava tunnelma Konneveden maisemissa loi fiiliksen, että tänne täytyy tulla uudestaan.”
– Kimmo Pohjonen, harmonikkataiteilija
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Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
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