Kaikkonen: Carunan kotimainen omistus on selvitettävä – sähköverkot ovat huoltovarmuuden ytimessä
22.7.2026 12:57:46 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään mahdollisuudet saada Carunan sähköverkkojen omistus kotimaisiin käsiin. Hänen mukaansa sähköverkot ovat kriittistä infrastruktuuria, jonka omistuksella on merkitystä Suomen turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle.
– Sähköverkot ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä. Nyt hallituksen on aktiivisesti selvitettävä, löytyisikö Carunalle kotimainen omistajaratkaisu. Ikkuna sille saattaisi olla nyt auki, Kaikkonen sanoo.
Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle energiayhtiölle Iberdrolalle viranomaishyväksyntöjen jälkeen. Kaikkosen mukaan hallituksen ei pidä vain seurata tilannetta sivusta, vaan käydä aktiivista keskustelua kotimaisten sijoittajien kanssa.
– Hallitus ei voi vain seurata sivusta, kun Suomen kannalta strategisesti merkittävä infrastruktuuri vaihtaa omistajaa. Sen tulee selvittää kaikki realistiset mahdollisuudet kotimaisen omistuksen vahvistamiseen ja käydä aktiivista keskustelua mahdollisten kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden, kanssa.
Kaikkonen muistuttaa, että Fortumin sähkönsiirtoverkkojen myynti ulkomaisille sijoittajille oli virhe.
– Kokoomuksen johdolla tehtiin aikanaan vakava virhearvio, kun suomalaisia sähköverkkoja myytiin ulkomaille. Kauppoja perusteltiin tuolloin, että jakeluverkon omistaminen ei olisi valtion strateginen tehtävä. Sähköverkot ovat olennainen osa huoltovarmuutta eikä kansalaisilla ole mahdollisuutta valita verkkoyhtiötään, kuten me Keskustassa ja useat asiantuntijat silloin varoitimme.
- Seuraukset ovat olleet kansalaisten tiedossa jo pitkään. Voitot ovat valuneet ulkomaille, ja suomalaisten kuluttajien roolina on ollut maksaa laskut. Nyt, kun omistus on jälleen vaihtumassa, hallituksen ei pidä toistaa samaa passiivisuutta, vaan etsiä kotimainen ratkaisu.
Kaikkosen mukaan kyse ei ole ulkomaisen omistuksen yleisestä vastustamisesta, vaan kansallisen ja kansalaisten edun turvaamisesta.
– Sähköverkot eivät ole mitä tahansa liiketoimintaa. Ne ovat monopoleja, osa Suomen huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta. Myös siirtohinnat ovat kuluttajille merkityksellisiä. Näistä syistä hallituksen on nyt tehtävä kaikkensa, jotta kotimainen omistusvaihtoehto selvitetään.
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Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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