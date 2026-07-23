Työelämägallup: Joka kahdeksas ollut syyttä sairauslomalla
24.7.2026 09:10:52 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Työelämässä olevista suomalaisista 12 prosenttia arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman aihetta, ilmenee Työelämägallupista. Valtaosa, 86 prosenttia, kiistää toimineensa näin.
Aiheetta sairaslomalla olleiden osuus on hienoisessa nousussa viime vuodesta, jolloin vastaava luku oli 10 prosenttia. Muutos mahtuu virhemarginaaliin.
”Sairauspoissaolot kuormittavat eritoten pieniä työnantajia jo ennestään. On vastuutonta käyttää järjestelmää ja luottamusta väärin”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Suomen Yrittäjät vaatii sairausvakuutuslain sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä nykyisestä kymmenestä päivästä kolmeen. Nykytilanne asettaa pienet yritykset kohtuuttomaan asemaan.
”Nyt yrittäjä maksaa jopa kymmenen päivää sairaana olevan työntekijän palkkaa, eikä saa siitä mitään hyvitystä. Pk-yrityksille nämä kustannukset ja riskit voivat muodostua esteeksi palkkaamiselle”, Pentikäinen sanoo.
Useimmin perusteettomalla sairauslomalla ovat oman kertomansa mukaan olleet 18–44‑vuotiaat, alemmat toimihenkilöt, järjestöissä työskentelevät sekä SAK:n jäsenet ja vasemmistoliiton kannattajat.
Harvimmin aiheetta saikulla arvioivat olleen yli 55‑vuotiaat, johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt, kunta‑ ja valtiotyöntekijät, yli 100 hengen organisaatioissa työskentelevät, akavalaiset sekä vihreiden, keskustan ja RKP:n kannattajat.
”Ammattiryhmäkohtaiset otannat ovat paikoin pieniä, joten tulos on siltä osin vain suuntaa antava”, Pentikäinen korostaa.
Näin kysyttiin:
Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Tutustu tuloksiin tästä.
Tutustu Yrittäjien työelämän muutosohjelmaan täältä: Yrittäjät: Paikallista sopimista laajennettava, työterveyden lakisääteisyydestä luovuttava ja perhevapaiden rahoitus uudistettava - Yrittajat.fi
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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