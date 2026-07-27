Työelämägallup: Pieniltä työpaikoilta parhaat arvosanat työhyvinvoinnille

”Erityisesti alle 10 hengen työpaikat saavat parhaat arvosanat: luottamus, tasapuolinen kohtelu ja tiedonkulku ovat kunnossa. Tulos ei yllätä, sillä sama ilmiö toistuu johdonmukaisesti vuodesta toiseen myös työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa", asiantuntija Niko Nurmela Suomen Yrittäjistä sanoo.

"Pienemmissä työpaikoissa asiat sujuvat erityisen hyvin. Ilahduttavaa on sekin, että tulokset ovat parantuneet yleisesti kaikilla mitatuilla osa-alueilla viime vuoteen verrattuna”, Nurmela jatkaa.

Heikoimmat arviot tulevat hyvinvointialueilta ja osin valtiolta.

Luottamuksellisen ilmapiirin kokee työpaikallaan 71 prosenttia työelämässä olevista, kun 23 prosenttia on eri mieltä. Tasapuolisen kohtelun arvioi toteutuvan 68 prosenttia, ja 27 prosenttia kokee asian toisin.

Työilmapiiri on palkkaa tärkeämpi

Työelämässä olevien mukaan työssä viihtymiseen vaikuttavat eniten työilmapiiri ja tiimihenki, rahapalkka sekä työn merkityksellisyys. Vähiten merkitystä koetaan olevan työnantajan arvoilla ja työsuhde-eduilla.

Hyvää johtamista arvioi työpaikallaan olevan 62 prosenttia vastaajista, ja 31 prosenttia on asiasta eri mieltä.

“Hyvä johtaminen saa mitatuista osa-alueista matalimmat pisteet, mutta pienissä yrityksissä se on selvästi muita parempaa. Lähijohtaminen on pienen yrityksen vahvuus”, Nurmela toteaa.

Naisten arviot työpaikan ilmapiiristä, tasapuolisuudesta ja tiedonvälityksestä ovat hieman negatiivisempia kuin miesten. Ikäryhmien välillä erot ovat pieniä, mutta 18–29‑vuotiaat arvioivat työpaikkansa muita myönteisemmin.

Parhaat arviot antavat yrittäjät ja yksityiset ammatinharjoittajat, johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt. Matalimmat arviot tulevat työntekijöiltä ja alemmilta toimihenkilöiltä.

Näin kysyttiin:

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Tutustu tuloksiin tästä.