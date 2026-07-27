Työelämägallup: Pieniltä työpaikoilta parhaat arvosanat työhyvinvoinnille
3.8.2026 07:15:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomalaisilla työpaikoilla on luottamuksen ilmapiiri ja mahdollisuus yhteensovittaa työ- ja perhe-elämä. Näin arvioi Työelämägallupissa selvä enemmistö työelämässä olevista. Parhaat arvosanat saavat alle 10 hengen työpaikat, joissa perhe-elämän yhteensovittaminen, tasapuolisuus ja luottamus arvioidaan korkeiksi. Hyvä työilmapiiri nousee rahapalkkaa tärkeämmäksi työssä viihtymisen tekijäksi.
”Erityisesti alle 10 hengen työpaikat saavat parhaat arvosanat: luottamus, tasapuolinen kohtelu ja tiedonkulku ovat kunnossa. Tulos ei yllätä, sillä sama ilmiö toistuu johdonmukaisesti vuodesta toiseen myös työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa", asiantuntija Niko Nurmela Suomen Yrittäjistä sanoo.
"Pienemmissä työpaikoissa asiat sujuvat erityisen hyvin. Ilahduttavaa on sekin, että tulokset ovat parantuneet yleisesti kaikilla mitatuilla osa-alueilla viime vuoteen verrattuna”, Nurmela jatkaa.
Heikoimmat arviot tulevat hyvinvointialueilta ja osin valtiolta.
Luottamuksellisen ilmapiirin kokee työpaikallaan 71 prosenttia työelämässä olevista, kun 23 prosenttia on eri mieltä. Tasapuolisen kohtelun arvioi toteutuvan 68 prosenttia, ja 27 prosenttia kokee asian toisin.
Työilmapiiri on palkkaa tärkeämpi
Työelämässä olevien mukaan työssä viihtymiseen vaikuttavat eniten työilmapiiri ja tiimihenki, rahapalkka sekä työn merkityksellisyys. Vähiten merkitystä koetaan olevan työnantajan arvoilla ja työsuhde-eduilla.
Hyvää johtamista arvioi työpaikallaan olevan 62 prosenttia vastaajista, ja 31 prosenttia on asiasta eri mieltä.
“Hyvä johtaminen saa mitatuista osa-alueista matalimmat pisteet, mutta pienissä yrityksissä se on selvästi muita parempaa. Lähijohtaminen on pienen yrityksen vahvuus”, Nurmela toteaa.
Naisten arviot työpaikan ilmapiiristä, tasapuolisuudesta ja tiedonvälityksestä ovat hieman negatiivisempia kuin miesten. Ikäryhmien välillä erot ovat pieniä, mutta 18–29‑vuotiaat arvioivat työpaikkansa muita myönteisemmin.
Parhaat arviot antavat yrittäjät ja yksityiset ammatinharjoittajat, johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt. Matalimmat arviot tulevat työntekijöiltä ja alemmilta toimihenkilöiltä.
Näin kysyttiin:
Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Tutustu tuloksiin tästä.
Yhteyshenkilöt
Niko NurmelaasiantuntijaPuh:050 571 9009niko.nurmela@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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