Lidl tuo myyntiin someilmiöksi nousseet pakastekuivatut makeiset

Yksi isoista kasvavista ruokatrendeistä maailmalla ja Suomessa on pakastekuivaus. Tätä menetelmää ovat vuosikymmenten ajan hyödyntäneet muun muassa avaruuslentäjät. Lidlin oman tuotemerkin Sweet Cornerin Frosty-makeisissa pakastekuivaus luo makeisille aivan uudenlaisen, rapean rakenteen ja intensiivisemmän maun.

Valmistusprosessi tuo makeiselle voimakkaamman maun

Pakastekuivauksessa eli lyofilisoinnissa karkit jäädytetään ja kuivataan erittäin kylmässä lämpötilassa. Tällöin vesi sublimoituu jäästä höyryksi, mikä saa karkit muuttumaan rapeiksi ja ilmaviksi. Menetelmä voimistaa ja tiivistää karkkien makua.

– Olemme todella innoissamme saadessamme pakastekuivatut karkit nyt kesällä myyntiin kaikkien suomalaisten saataville. Pakastekuivatut karkit ovat olleet kova trendi sosiaalisessa mediassa, ja on mielenkiintoista nähdä, miten ne lähtevät meillä myyntiin. Pakastekuivatut karkit ovat yksi esimerkki siitä, kuinka sometrendit voivat vaikuttaa kauppojen tuotteisiin. Tämä on aivan uudenlainen konsepti nauttia karkkihetkestä, sillä koostumus poikkeaa tutuista pehmeistä ja kovista karkeista, Lidlin kampanjapäällikkö Sini Tanskanen kertoo.

Frosty-makeisia on tarjolla kolmea eri makua: kirpeät colapullot, kirpeät hedelmänallet ja kirpeät hedelmäiset madot. Pussin paino on 75 grammaa.

Sweet Corner -merkin Frosty-nimiset makeiset saatavilla kaikista Lidl-myymälöistä torstaista 23.7. alkaen, pussin hinta 2,49 euroa. Tuotetta on saatavilla rajoitettu erä.