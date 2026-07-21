Lidl tuo myyntiin someilmiöksi nousseet pakastekuivatut makeiset
23.7.2026 09:17:18 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl tuo valikoimiinsa sosiaalisessa mediassa ympäri maailman huippusuosioon nousseet pakastekuivatut makeiset. Tiktokin myötä sosiaalisen median ilmiöksi nousseet makeiset poikkeavat täysin tuttujen karkkien koostumuksesta. Erikoinen valmistusprosessi tekee niistä uniikin makuelämyksen. Pakastekuivattuja makeisia on saatavilla ensimmäistä kertaa kaikista Lidleistä Hangosta Sodankylään torstaista 23.7. alkaen.
Yksi isoista kasvavista ruokatrendeistä maailmalla ja Suomessa on pakastekuivaus. Tätä menetelmää ovat vuosikymmenten ajan hyödyntäneet muun muassa avaruuslentäjät. Lidlin oman tuotemerkin Sweet Cornerin Frosty-makeisissa pakastekuivaus luo makeisille aivan uudenlaisen, rapean rakenteen ja intensiivisemmän maun.
Valmistusprosessi tuo makeiselle voimakkaamman maun
Pakastekuivauksessa eli lyofilisoinnissa karkit jäädytetään ja kuivataan erittäin kylmässä lämpötilassa. Tällöin vesi sublimoituu jäästä höyryksi, mikä saa karkit muuttumaan rapeiksi ja ilmaviksi. Menetelmä voimistaa ja tiivistää karkkien makua.
– Olemme todella innoissamme saadessamme pakastekuivatut karkit nyt kesällä myyntiin kaikkien suomalaisten saataville. Pakastekuivatut karkit ovat olleet kova trendi sosiaalisessa mediassa, ja on mielenkiintoista nähdä, miten ne lähtevät meillä myyntiin. Pakastekuivatut karkit ovat yksi esimerkki siitä, kuinka sometrendit voivat vaikuttaa kauppojen tuotteisiin. Tämä on aivan uudenlainen konsepti nauttia karkkihetkestä, sillä koostumus poikkeaa tutuista pehmeistä ja kovista karkeista, Lidlin kampanjapäällikkö Sini Tanskanen kertoo.
Frosty-makeisia on tarjolla kolmea eri makua: kirpeät colapullot, kirpeät hedelmänallet ja kirpeät hedelmäiset madot. Pussin paino on 75 grammaa.
Sweet Corner -merkin Frosty-nimiset makeiset saatavilla kaikista Lidl-myymälöistä torstaista 23.7. alkaen, pussin hinta 2,49 euroa. Tuotetta on saatavilla rajoitettu erä.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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