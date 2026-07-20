Jukolan hammashoitolan remontti etenee – osa vastaanotoista siirtyy syksyllä väliaikaistiloihin Hämeenlinnassa
23.7.2026 10:29:12 EEST | Oma Häme | Uutinen
Osalla asiakkaista vastaanottopaikka muuttuu aiemmin ilmoitetusta.
Jukolan hammashoitolan remontti etenee syksyllä vaiheeseen, joka vaikuttaa laajemmin suun terveydenhuollon vastaanottoihin Hämeenlinnassa. Syyskuun puolivälistä alkaen hammashoitolassa on käytössä vain kaksi hoitohuonetta, minkä vuoksi osa vastaanotoista järjestetään väliaikaisesti muissa Hämeenlinnan hammashoitoloissa.
Osa asiakkaista saa tämän vuoksi vastaanottoajan eri toimipisteeseen kuin mihin alkuperäisessä ajanvarauksessa on kutsuttu. Asiakkaille ilmoitetaan hoitopaikan muutoksesta henkilökohtaisesti tekstiviestillä.
Jos et pääse vastaanotolle, muista perua tai siirtää aikasi
Voit perua tai siirtää tiettyjä suun terveydenhuollon vastaanottoaikoja digitaalisessa asiointipalvelussa. Palvelu löytyy Oma Häme -sovelluksesta tai kirjautumalla osoitteessa omahame.fi. Palvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
Voit myös perua ajan jättämällä ääniviestin suun terveydenhuollon kiireettömän Ensilinjan puhelinvastaajaan numeroon 03 629 6301. Puhelinvastaaja toimii viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Kerro viestissä nimesi, syntymäaikasi sekä vastaanottoaika, jonka haluat perua tai siirtää.
Ajan voi perua tai siirtää myös Terveys-chatissa arkisin klo 8–14 valitsemalla Suun terveydenhuollon ajan siirron tai peruutuksen.
Peru tai siirrä vastaanottoaikasi viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Käyttämättä jätetystä ajasta peritään maksu 18 vuotta täyttäneiltä.
Vastaanottoja järjestetään väliaikaisesti useissa toimipisteissä
Jukolan kiinteistössä on ollut käynnissä remontti keväästä lähtien, mutta hammashoitolan toiminta on jatkunut koko ajan normaalisti. Asiakkaiden ei kannata säikähtää työmaa-aluetta tai pihalla olevia rakennustarvikkeita, hoitola on kuitenkin avoinna.
Syksyllä hammashoitolan nykyiset tilat remontoidaan kuntokartoituksen suositusten mukaisesti. Tämän vuoksi käytössä on tilapäisesti vain kaksi hoitohuonetta. Jukolan piha-alueelle sijoitetaan lisäksi siirrettävä hammashoitoyksikkö tukemaan vastaanottotoimintaa.
Kaikille Jukolan hammashoitolan työntekijöille on järjestetty remontin ajaksi (viikot 39-50) väistötilat Hämeenlinnan kantakaupungin alueelta. Loppiuvuoden aikana vastaanottoja pidetään Hätilän hammashoitolassa sekä Viipurintien sote-keskuksen E- ja G-rakennusten hammashoitoloissa.
Hammashoitoloiden ajanvarauskirjat ovat avoinna vähintään kuusi kuukautta eteenpäin. Siksi osa asiakkaista on saanut vastaanottoajan Jukolaan jo ennen remontin tarkemman aikataulun varmistumista. Tämän vuoksi osa vastaanotoista siirretään toiseen toimipisteeseen remontin aikana.
Palveluverkon uudistaminen etenee Hämeenlinnassa
Jukolan remontti on osa Oma Hämeen palveluverkon uudistamista Hämeenlinnassa. Jukolaan valmistuu 12 uutta hoitohuonetta, joihin siirtyvät vaiheittain loppuvuoden aikana Kalvolan, Lammin ja Hattulan hammashoitoloiden palvelut.
Suun terveydenhuollon palveluja kootaan vaiheittain Hämeenlinnan kantakaupungin alueelle, kun lisätiloja valmistuu myös Viipurintien sosiaali- ja terveyskeskukseen. Myös Assi-sairaalaan valmistui uusia suun terveydenhuollon tiloja keväällä 2026.
Palvelujen siirtyminen toteutetaan nykyisen suunnitelman mukaan vähintään kahdessa vaiheessa: ensimmäiset muutot tehdään syyskuussa ja loput vuoden vaihteessa.
Kaikki Oma Hämeen hammashoitolat ovat hyvinvointialueen asiakkaiden käytettävissä. Vastaanottoajan voi varata siihen hammashoitolaan, josta sopiva aika on saatavilla nopeimmin tai jonka sijainti on asiakkaalle paras.
Lue lisää: Oma Häme kehittää suun terveydenhuollon palveluja – tavoitteena entistä sujuvampi hammashoito
Lisätietoja medialle: alueylihammaslääkäri Pia Lasmio, p. 050 478 0841 (pia.lasmio@omahame.fi)
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Hämeenlinnan Noppa-vastaanoton aukioloaika muuttuu 31.8. alkaen20.7.2026 10:08:42 EEST | Uutinen
Hämeenlinnan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden Noppa-vastaanoton aukioloaika muuttuu 31.8.2026 alkaen. Noppa eli ajanvaraukseton vastaanotto palvelee jatkossa arkisin klo 8–9 osoitteessa Viipurintie 1–3, D-rakennus, 3. kerros. Aiemmin vastaanotto on ollut avoinna arkisin klo 9–12. Noppa on ajanvaraukseton vastaanotto mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Vastaanotolla asiakkaat palvellaan vuoronumerojärjestyksessä. Palvelussa arvioidaan hoidon tarvetta ja ohjataan asiakas oikean palvelun piiriin. Jos olet hakeutumassa mielenterveys- ja päihdepalveluihin, ole ensisijaisesti yhteydessä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinjaan puhelimitse tai chatin kautta. Muutos koskee Hämeenlinnan mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä Hattulan päihdepalveluihin hakeutuvia asiakkaita. Nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään. Muutos ei vaikuta yksikön muihin vastaanottoihin. Muutoksen tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenmukainen ja tasa-arvoinen hoitoon p
Kotihoidon palvelusetelisääntökirjat uudistuvat syyskuun alussa16.7.2026 10:16:31 EEST | Uutinen
Useimpien asiakkaiden palvelu jatkuu ennallaan, mahdollisista muutoksista ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.
Humppilan Attendo Ukko-Pekan asukkaat ovat turvassa tulipalon jälkeen8.7.2026 14:04:26 EEST | Uutinen
Attendon ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä Ukko-Pekassa Humppilassa syttyi keskiviikkoaamuna tulipalo saunatiloissa. Hoivakodissa on 44 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakasta.
Puheluiden numerontunnistus käyttöön Forssan seudun terveysasemien kiireettömässä Ensilinjassa 8.7.2026 alkaen7.7.2026 06:36:55 EEST | Tiedote
Tavoitteena on, että asiakkaan ei itse tarvitse tehdä mitään ylimääräisiä valintoja puhelinasioinnissa.
Valtiovarainministeriö myönsi Oma Hämeelle lisäaikaa alijäämien kattamiseen2.7.2026 15:08:44 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö on myöntänyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Hyvinvointialueella on vuoden 2025 jälkeen katettavanaan edelleen 85 miljoonaa euroa kertynyttä alijäämää. Alijäämien kattaminen edellyttää jo päätettyjen tasapainottamistoimien onnistumista sekä todennäköisesti myös uusia toimenpiteitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme