Oma Häme

Jukolan hammashoitolan remontti etenee – osa vastaanotoista siirtyy syksyllä väliaikaistiloihin Hämeenlinnassa

23.7.2026 10:29:12 EEST | Oma Häme | Uutinen

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Osalla asiakkaista vastaanottopaikka muuttuu aiemmin ilmoitetusta.

Kuvassa on kaksi sijaintikuvaketta yhdistettynä nuolella. Oikeassa yläkulmassa lukee "Oma Häme".

Jukolan hammashoitolan remontti etenee syksyllä vaiheeseen, joka vaikuttaa laajemmin suun terveydenhuollon vastaanottoihin Hämeenlinnassa. Syyskuun puolivälistä alkaen hammashoitolassa on käytössä vain kaksi hoitohuonetta, minkä vuoksi osa vastaanotoista järjestetään väliaikaisesti muissa Hämeenlinnan hammashoitoloissa.

Osa asiakkaista saa tämän vuoksi vastaanottoajan eri toimipisteeseen kuin mihin alkuperäisessä ajanvarauksessa on kutsuttu. Asiakkaille ilmoitetaan hoitopaikan muutoksesta henkilökohtaisesti tekstiviestillä.

Jos et pääse vastaanotolle, muista perua tai siirtää aikasi

Voit perua tai siirtää tiettyjä suun terveydenhuollon vastaanottoaikoja digitaalisessa asiointipalvelussa. Palvelu löytyy Oma Häme -sovelluksesta tai kirjautumalla osoitteessa omahame.fi. Palvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Voit myös perua ajan jättämällä ääniviestin suun terveydenhuollon kiireettömän Ensilinjan puhelinvastaajaan numeroon 03 629 6301. Puhelinvastaaja toimii viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Kerro viestissä nimesi, syntymäaikasi sekä vastaanottoaika, jonka haluat perua tai siirtää.

Ajan voi perua tai siirtää myös Terveys-chatissa arkisin klo 8–14 valitsemalla Suun terveydenhuollon ajan siirron tai peruutuksen.

Peru tai siirrä vastaanottoaikasi viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Käyttämättä jätetystä ajasta peritään maksu 18 vuotta täyttäneiltä.

Vastaanottoja järjestetään väliaikaisesti useissa toimipisteissä

Jukolan kiinteistössä on ollut käynnissä remontti keväästä lähtien, mutta hammashoitolan toiminta on jatkunut koko ajan normaalisti. Asiakkaiden ei kannata säikähtää työmaa-aluetta tai pihalla olevia rakennustarvikkeita, hoitola on kuitenkin avoinna.

Syksyllä hammashoitolan nykyiset tilat remontoidaan kuntokartoituksen suositusten mukaisesti. Tämän vuoksi käytössä on tilapäisesti vain kaksi hoitohuonetta. Jukolan piha-alueelle sijoitetaan lisäksi siirrettävä hammashoitoyksikkö tukemaan vastaanottotoimintaa.

Kaikille Jukolan hammashoitolan työntekijöille on järjestetty remontin ajaksi (viikot 39-50) väistötilat Hämeenlinnan kantakaupungin alueelta. Loppiuvuoden aikana vastaanottoja pidetään Hätilän hammashoitolassa sekä Viipurintien sote-keskuksen E- ja G-rakennusten hammashoitoloissa.

Hammashoitoloiden ajanvarauskirjat ovat avoinna vähintään kuusi kuukautta eteenpäin. Siksi osa asiakkaista on saanut vastaanottoajan Jukolaan jo ennen remontin tarkemman aikataulun varmistumista. Tämän vuoksi osa vastaanotoista siirretään toiseen toimipisteeseen remontin aikana.

Palveluverkon uudistaminen etenee Hämeenlinnassa

Jukolan remontti on osa Oma Hämeen palveluverkon uudistamista Hämeenlinnassa. Jukolaan valmistuu 12 uutta hoitohuonetta, joihin siirtyvät vaiheittain loppuvuoden aikana Kalvolan, Lammin ja Hattulan hammashoitoloiden palvelut.

Suun terveydenhuollon palveluja kootaan vaiheittain Hämeenlinnan kantakaupungin alueelle, kun lisätiloja valmistuu myös Viipurintien sosiaali- ja terveyskeskukseen. Myös Assi-sairaalaan valmistui uusia suun terveydenhuollon tiloja keväällä 2026.

Palvelujen siirtyminen toteutetaan nykyisen suunnitelman mukaan vähintään kahdessa vaiheessa: ensimmäiset muutot tehdään syyskuussa ja loput vuoden vaihteessa.

Kaikki Oma Hämeen hammashoitolat ovat hyvinvointialueen asiakkaiden käytettävissä. Vastaanottoajan voi varata siihen hammashoitolaan, josta sopiva aika on saatavilla nopeimmin tai jonka sijainti on asiakkaalle paras.

Lue lisää: Oma Häme kehittää suun terveydenhuollon palveluja – tavoitteena entistä sujuvampi hammashoito

Lisätietoja medialle: alueylihammaslääkäri Pia Lasmio, p. 050 478 0841 (pia.lasmio@omahame.fi)

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