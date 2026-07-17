Selvittikö hallitus konsortion rakentamista Caruna-ostolle?

- Sähköverkot ovat kriittistä infrastruktuuria ja alueellisesti monopoleja. Siksi valtiolla pitäisi olla poikkeuksellisen vahva kiinnostus siihen, kuka käyttää niissä määräysvaltaa. Vahvan kotimaisen omistuksen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto, europarlamentaarikko Katri Kulmuni sanoo.

Kulmunin mukaan kahden miljardin euron omistusosuus ei ole suomalaisille institutionaalisille sijoittajille mahdoton kokonaisuus.

- Kotimaisen omistusratkaisun rakentaminen olisi kuitenkin edellyttänyt aktiivista konsortion kokoamista ja yhteistä näkemystä siitä, että tällaisen kriittisen infrastruktuurin pitkäjänteisellä omistamisella on Suomelle merkitystä. Julkisuuteen ei ole tullut tietoa siitä, että hallitus olisi pyrkinyt rakentamaan tällaista vaihtoehtoa, Kulmuni toteaa.

Sähköverkot ovat tällä hetkellä yksi eurooppalaisen energiapolitiikan keskeisimmistä kysymyksistä. Verkkojen kunto, kapasiteetti ja investoinnit vaikuttavat ratkaisevasti teollisuuden ja koko yhteiskunnan sähköistymiseen.

- Energiapolitiikan lisäksi kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Suuret eurooppalaiset energiayhtiöt ja globaalit sijoittajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita suomalaisesta verraten hyväkuntoisesta ja varmaa tuottoa tuovasta verkkoinfrastruktuurista, jos suomalaiset toimijat eivät itse ole valmiita omistamaan sitä, Kulmuni sanoo.

- Hallitus osoitti Fingridin kohdalla, että kriittisen verkkoinfrastruktuurin omistajuuteen tulee ja voidaan suhtautua strategisesti. Onko talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa selvitetty mahdollisuutta kotimaiseen konsortioon ja institutionaalisten sijoittajien kiinnostusta Carunan hankkimiseen, Kulmuni kysyy.

- Kansallisen energian lisäksi kyse on myös turvallisuudesta. Toivoisin hallitukselta sinivalkoisempaa otetta asiassa, Kulmuni päättää.



Yhteystiedot:

Katri Kulmuni, p. 0442555903